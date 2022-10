Grätzlrad Wien: Jetzt bewerben!

Im Zuge der neuen Transportfahrradförderung der Stadt Wien werden wieder Grätzlräder gefördert – bis zu 4.000 Euro Förderung

Wien (OTS) - Die Flotte des Wiener Transportfahrrad Leihsystems Grätzlrad wird aufgestockt. Interessierte Vereine und Unternehmen sind eingeladen, sich zu bewerben. Die Grätzlräder werden im Rahmen der Transportfahrradförderung der Stadt Wien gefördert. Voraussetzung: Die Grätzlräder müssen kostenfrei an die Bevölkerung verliehen werden. Interessenten können sich ab sofort bewerben. „Das Grätzlrad vereint Klimaschutz, Mobilität und die Förderung der Nachbarschaft! Die Transportfahrradförderung macht es möglich, das Lastenrad-Sharing weiter auszubauen“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

7 Grätzlräder pro Jahr gefördert

Für alle, die in der Stadt Dinge transportieren wollen – und das klimafreundlich - ist das Grätzlrad eine beliebte Lösung. Das Ausleihen ist unkompliziert und kostenlos. Aktuell gibt es 26 Grätzlräder in 19 Bezirken. Über 8.000 Fahrten wurden in den letzten Jahren mit Grätzlrädern gemacht. Kinder, Einkäufe, Getränkekisten, Spielsachen und sogar Hunde und Surfbretter wurden mit ihnen von A nach B gebracht. Bis zu sieben Grätzlräder sollen noch im Jahr 2022 dazu kommen. Bis zum Jahr 2026 können jährlich bis zu sieben Grätzlräder gefördert werden. Martin Blum, Geschäftsführer der Mobilitätsagentur und Radverkehrsbeauftragter der Stadt, erklärt: „Im Zuge der Transportfahrradförderung wollen wir die Grätzlrad-Flotte weiter ausbauen. Damit noch mehr Menschen die Vorteile eines Cargo-Bikes nutzen können, ohne gleich eines kaufen zu müssen.“

Das Grätzlrad ist gut fürs Geschäft und fürs Klima

Als Grätzlrad-Betreiber*in werden Vereine, Lokale und Unternehmen mit Geschäftslokalen und regelmäßigen Öffnungszeiten gesucht. „Meine Erwartungen waren, dass es aktiv genutzt und ein aktiver Beitrag zur CO2-Reduktion geleistet wird. Die Erwartung ist definitiv bestätigt worden,“ sagt ein Grätzlrad-Betreiber. Grätzlräder werden mit bis zu 4.000 Euro gefördert. Voraussetzung ist, dass die Transportfahrräder mindestens 2 Jahre lang kostenfrei verliehen werden. Die Grätzlräder werden einheitlich gebrandet und auf der Website www.graetzlrad.wien zum Verleih zur Verfügung gestellt. Eine erste Bewerbungsrunde läuft bis 31. Oktober 2022. Aus den Bewerbungen werden geeignete Grätzlrad-Betreibende ausgewählt. Das Bewerben als Grätzlrad-Betreiber*in ist laufend möglich. Zwei Mal jährlich, im Juni und im November, werden die besten Bewerbungen ausgewählt.

Bewerbung und Infos unter https://www.fahrradwien.at/transportfahrrad/foerderung/graetzlrad/

Transportfahrradförderung der Stadt Wien für Private gestartet

Die Transportfahrradförderung der Stadt Wien für Privatpersonen startete am 3. Oktober 2022 und läuft bis Ende 2026. Unterstützt wird der Kauf von (Elektro-)Transportfahrrädern für Privatpersonen mit bis zu 1.000 Euro. Darüber hinaus wird der Kauf von „Spezialfahrrädern“, wie Rollstuhl-Lastenräder und Rollstuhl-Rikschas gefördert. Beantragen können diese Förderung Privatpersonen sowie gemeinnützige Unternehmen und Vereine.

Die Förderung gilt für neu gekaufte Transportfahrräder und rückwirkend: Transportfahrräder, die ab 1. März 2022 gekauft wurden, können zur Förderung eingereicht werden.

Die Förderungen können auf der Website www.fahrradwien.at beantragt werden. Details zur Förderabwicklung und Förderrichtlinien sind auf www.fahrradwien.at/transportfahrrad verfügbar.

