vibe auf Erfolgskurs: Bereits über 1.000 Verträge mit Abo-Kunden

E-Auto-Abo-Modelle bestätigen sich als Bestseller, Tendenz stark steigend. Lisa Ittner und Paul Blaguss erweitern mit Martin Rada und Chris Schrötter deshalb die Geschäftsführung.

Wien (OTS) - Der führende Elektroauto-Abo-Anbieter Österreichs vibe moves you konnte trotz der angespannten wirtschaftlichen Situation in den vergangenen Monaten am heimischen Markt reüssieren. So erreichte vibe nach nur 18 Monaten den Break-Even-Point und garantiert aktuell mit mehr als 1.000 Verträgen bei B2B- und B2C-Kunden die betriebliche bzw. individuelle Mobilität – und es werden täglich mehr. vibe Co-Founder Lisa Ittner: „Namhafte Investoren haben bereits über 8,5 Millionen Euro in vibe investiert, weil sie an den Erfolg des Geschäftsmodells glauben. Und das bestätigt sich, wir fahren voll auf Erfolgskurs und wollen die Elektrifizierung der Mobilität künftig noch stärker vorantreiben. Auch weil wir sicher sind, dass das Abo-Modell vor allem im Business-Bereich die optimale Finanzierungsform für die Zukunft ist, weil es absolut planbar, transparent und flexibel ist.“

Rada: „Wollen Automarkt neu denken und sortieren“

Um den Erfolgslauf fortzusetzen, erweitert vibe das schlagkräftige Team mit zwei weiteren, erfahrenen Automotive-Experten. Martin Rada und Chris Schrötter steigen in das Cockpit der Geschäftsführung ein und bringen vibe auch über den Grenzen auf die Überholspur. Der ausgewiesene Automotive-Experte Rada bringt mehr als 25 Jahre Führungserfahrung (u.a. LEVC Europe, Renault/Dacia Group, vive la car, etc.) in der Branche mit und hat bereits erfolgreich mehrere Internationalisierungen gemanagt. Rada betont: „Wir wollen mit vibe den Automarkt neu denken und sortieren. In der Mobilitätsbranche findet derzeit in ganz Europa ein gewaltiger Umbruch und ein nachhaltiges Umdenken statt. Quasi: Weniger Verbrauch, mehr gute vibes. Fuhrparkbetreiber möchten unabhängig von fossilen Kraftstoffen werden und dafür sind wir mit unseren E-Auto-Abo-Modellen der ideale Partner. Nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Wir schauen uns deshalb derzeit andere Märkte sehr genau an und haben eine starke Roadmap für die kommenden Monate.“

Schrötter: „vibe am Kapitalmarkt solide aufgestellt“

Chris Schrötter ergänzt: „Der Markt und die steile Wachstumskurve in Österreich bestätigen unser Businessmodell und unsere Angebote. Mittlerweile sind wir hierzulande der größte markenunabhängige E-Auto-Abo-Anbieter und am Kapitalmarkt solide aufgestellt, trotz der gesamtwirtschaftlich angespannten Situation in Europa. Diesen Drive werden wir nutzen, weil wir sehen, dass sich das Pkw-Nutzungsverhalten gerade sehr stark und schnell verändert. Vor allem Unternehmen suchen jetzt absolute Kostentransparenz bei höchstmöglicher Flexibilität und rascher Verfügbarkeit. Und genau das bieten wir.“

Easy, elektrisch und emissionsfrei

Auch für Lisa Ittner kommt der Wandel in der Mobilität nicht überraschend: „Die Nachfrage nach E-Autos ist europaweit enorm – gerade im Business-Bereich, wo Fuhrparkrichtlinien bzw. Car Policies wegen der gestiegenen Treibstoffpreise und des ökologischen Impacts derzeit umfassend auf E-Autos umgestellt werden. Immer mehr Unternehmen setzen außerdem auf die Eigenstromproduktion mittels PV-Anlagen und schließen sich zu Energiegemeinschaften zusammen. Das federt die Risiken des volatilen Strompreises ab und ist daher die ideale Investition, um künftig völlig unabhängig und emissionsfrei mobil zu sein. Uns allen ist klar: Die Mobilität der Zukunft ist easy, elektrisch und emissionsfrei – nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa.“

Über vibe moves you:

vibe ist ein Abo-Modell für Elektroautos. Mit nur ein paar Klicks können zu einem monatlichen Fixpreis die neuesten E-Auto-Modelle aller Fahrzeugklassen und Marken mit flexiblen Laufzeiten zwischen 6 und 48 Monaten abonniert werden. Im Fixpreis sind nicht nur sämtliche Kosten wie z. B. Anmeldung, Versicherung, Wartung, Winterreifen oder die Autobahnvignette enthalten, sondern auch das professionelle Schadensmanagement und die Koordination von Werkstatterminen. Keine langen Wartezeiten dank rascher Verfügbarkeit und Überbrückungsfahrzeugen, keine Anzahlung, keine zusätzlichen Gebühren, keine versteckte Kosten oder Risiken. Weitere Details auf: www.vibemovesyou.com





Rückfragen & Kontakt:

vibe moves you:

Katharina Wirth-Gorbach, Head of Marketing & Brand, medien @ vibemovesyou.com



smart and serious communication:

Pascal Sperger (office @ smartandserious.com), +43(0)6507783868