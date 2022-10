Medienpräsenz im September: Kopf-an-Kopf-Rennen der Top 3

Van der Bellen knapp vor Nehammer und Gewessler – Tiroler SpitzenkandidatInnen mit Rekordergebnissen – Wiener Bürgermeister Ludwig in den Top 5

Wien (OTS) - Laut dem APA-Comm Politik-Ranking, das monatlich die Berichterstattung aller 15 österreichischen Tageszeitungen untersucht, ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen (620 Beiträge) im September 2022 zum zweiten Mal in Folge der medial präsenteste Politiker Österreichs. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP, 610 Beiträge) sowie Umweltministerin Leonore Gewessler (Die Grünen, 607 Beiträge). Der ÖVP-Spitzenkandidat bei der Tiroler Landtagswahl, Anton Mattle, erreicht mit 559 Beiträgen den vierten Platz im Ranking. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, 375 Beiträge) vervollständigt die Spitzenplätze und belegt in diesem Jahr erstmals eine Platzierung in den Top 5.

Im Monat vor der Bundepräsidentschaftswahl stieg Van der Bellens Medienpräsenz um rund ein Viertel. Dies insbesondere vor dem Hintergrund seiner internationalen Aktivitäten, so besuchte er u.a. die Trauerfeierlichkeiten für die verstorbene Queen Elizabeth sowie die UNO-Generalversammlung in New York. Van der Bellens Mitbewerber im Rennen um die Hofburg, Walter Rosenkranz (FPÖ, Platz 9), büßt im Vergleich zum Vormonat hingegen rund ein Drittel seiner medialen Aufmerksamkeit ein und rutscht im Ranking um vier Plätze zurück. Ähnliches ereilt den Anwalt Tassilo Wallentin (Platz 24), der rund 12 Prozent seiner medialen Präsenz abgibt. Die weiteren Kandidaten erreichen im Vergleich zu ihrem August-Ergebnis jeweils ein Beitragswachstum: Dominik Wlazny (Platz 19, +3 Prozent), Gerald Grosz (Platz 23, +12 Prozent), Michael Brunner (Platz 31, +9 Prozent) und Heinrich Staudinger (Platz 34, +243 Prozent).

Für Kanzler Nehammer (Platz 2) zeigte sich im September insbesondere der Rücktritt von ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner (Platz 11) als markanter Ausschlag in der Berichterstattung. Die einst von Nehammer ins Generalsekretariat berufene Wiener Gemeinderätin übte in ihrer Rücktrittsrede Kritik an der ÖVP-Parteiführung, am grünen Koalitionspartner sowie an der Auszahlung des Klimabonus an Asylwerberinnen und Asylwerber. Der Klimabonus soll gemeinsam mit einem Teuerungsausgleich ab September alle in Österreich lebenden Menschen erreichen; verantwortlich für die Auszahlung ist Umweltministerin Leonore Gewessler (Platz 3). Kritisiert wurde dabei unter anderem, dass der Bonus teils auch an kürzlich Verstorbene ausbezahlt wurde.

Die im September geschlagene Tiroler Landtagswahl spülte währenddessen gleich drei Tiroler Spitzenkandidaten unter die Top 15. Anton Mattle, ÖVP-Landesrat und voraussichtlich künftiger Tiroler Landeshauptmann, realisiert mit Rang 4 seine bisher beste Platzierung und ließ seine wichtigsten Mitbewerber, Georg Dornauer (SPÖ, Platz 8) und Markus Abwerzger (FPÖ, Platz 13) klar hinter sich. Die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten der Landtagswahl, Gebi Mair (Die Grünen, Platz 21), Dominik Oberhofer (NEOS, Platz 30) und Andrea Haselwanter-Schneider (FRITZ, Platz 36) erreichten ihre jeweils höchste Medienpräsenz sowie gleichzeitig ihre bisher besten Platzierungen im APA-Comm Politik-Ranking.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, 375 Beiträge) vervollständigt die Spitzenplätze und belegt in diesem Jahr erstmals eine Platzierung in den Top 5. Hauptverantwortlich dafür zeigt sich die Berichterstattung über die Wien Energie, für die Ludwig im Rahmen seiner Notkompetenz insgesamt 1,4 Milliarden Euro Darlehen vergab.

Einen besonders starken Zuwachs zeigen mit Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Platz 33, +545 Prozent) und Stadträtin Martina Berthold (Platz 81, + 657 Prozent) zwei Salzburger Grün-PolitikerInnen. Grund dafür ist der vollständige Rückzug Schellhorns, der die politische Verantwortung für die Zustände im Salzburger Seniorenheim Senecura übernahm und ab November sein Amt an Berthold, amtierende Stadträtin in der Stadt Salzburg, übergeben wird.

Das Ranking der Top-20-Akteurinnen und -Akteure für September 2022 ist unter https://www.ots.at/politikranking jederzeit abrufbar. Das Ranking wurde von APA-Comm auf Basis der Anzahl von Beiträgen mit namentlicher Erwähnung von Politikerinnen und Politikern in 15 österreichischen Tageszeitungen für den Zeitraum von 1. bis 30. September 2022 erstellt.

