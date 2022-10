„And the Oscar goes to...”

Drei Jackson Wild Media Awards für Terra Mater Studios

Pamhagen/Burgenland (OTS) - Donnerstag Abend wurden die begehrten Jackson Wild Media Awards - bekannt als die Oscars des Naturfilms – verliehen. Terra Mater Studios konnten sowohl mit ihren klassischen Naturdokumentationen überzeugen, als auch mit einem Video ihres YouTube Kanals.

In der Kategorie „Writing“ konnte sich die Naturdokumentation „Eine Perle im Sand” gegen die Konkurrenz durchsetzen. Die bildstarke zweiteilige Dokumentation, die als Koproduktion von Terra Mater Studios, Deeble & Stone, dem Sender WNET in den USA und NHK in Japan realisiert wurde, und im September bei ServusTV lief, zeigt die Entstehung eines Wasserlochs und das Leben in seinem Umkreis inmitten der trockenen Savanne des Tsavo-Nationalparks in Kenia. Die faszinierende Geschichte wurde vom vielfach preisgekrönten Regisseur und Autor Mark Deeble geschrieben.

Für die beste Filmmusik wurde die Dokumentation „Treffpunkt Miami”, eine Koproduktion von Terra Mater Studios und Smithsonian Networks, ausgezeichnet. Die von Ian McLeod komponierte Musik klingt ebenso bunt und exotisch wie das Tierleben in Floridas Metropole Miami aussieht.

Zum ersten Mal reichten Terra Mater Studios beim rennomierten Festival eines ihrer YouTube Videos ein und gewannen prompt. „How Sperm Whales Learned to Outsmart their Hunters” überzeugte die Jury und wurde der Sieger in der Kategorie „Animal Behavior – Short Form“. Das Video, geschrieben von der mehrfach ausgezeichneten Naturfilmerin Ruth Berry, produziert von Eva Schmidt, Head of Digital & Communications bei Terra Mater Studios, zeigt, wie die Pottwale im 19. Jahrhundert die außergewöhnliche Fähigkeit erlernten, ihren Jägern davonzuschwimmen, und für einen Rückgang des Walfangs im Nordpazifik um 58 Prozent sorgten. Hier geht es zum Video: https://youtu.be/VaCJb1JxcA8

Für Walter Köhler, Gründer und Geschäftsführer von Terra Mater Studios, ist das eine wichtige Anerkennung: „Seit drei Jahren wenden wir uns mit unserem YouTube Kanal direkt an unser Publikum und bauen eine weltweite Community auf, die sich für Umwelt-, Klima- und Artenschutz interessiert und einsetzt. Die Anerkennung von der Jackson Wild Jury bestätigt, dass wir immer höchste Qualität liefern – egal ob 1 Stunde oder 10 Minuten Länge. Das freut mich.“

Und noch ein weiterer Preis löst Freude bei Terra Mater Studios aus: Die junge, talentierte Naturfilmerin und Kamerafrau Yaz Ellies wurde mit dem Preis „Best Cinematography – Short Form” ausgezeichnet. Im Rahmen des Jackson Wild Mentorship Programm 2021 wurde sie von Birgit Peters, Moderatorin und Executive Producerin bei Terra Mater Studios, gecoacht. Ellies arbeitet bereits an einer künftigen Terra Mater Produktion über das wilde Tierleben in Wien mit.

