FHWien der WKW ernannte drei MitarbeiterInnen zu FH-ProfessorInnen

Florian Aubke, Daniela Ortiz Avram und Katharina Ulm wurden so für ihre Verdienste um Lehre und Forschung geehrt.

Wien (OTS) - Die FHWien der WKW hat drei MitarbeiterInnen den Titel „Fachhochschul-Professor“ beziehungsweise „Fachhochschul-Professorin“ verliehen. Beate Huber, die Leiterin des Kollegiums der FHWien der WKW, und der stellvertretende Kollegiumsleiter Sebastian Eschenbach überreichten Florian Aubke, Daniela Ortiz Avram und Katharina Ulm die Urkunden bei einer Feier am Dienstag, dem 4. Oktober 2022. Dazu hatten sich neben KollegInnen auch Angehörige der Geehrten an der Fachhochschule für Management und Kommunikation eingefunden. Die Festrede hielt Sabine Sedlacek, Vice President und Head of the School of Sustainability, Governance, and Methods der Modul University Vienna.

„In Lehre und Forschung gleichermaßen kompetente MitarbeiterInnen sind das Herz einer Hochschule und für ihren Erfolg von zentraler Bedeutung“, so Kollegiumsleiterin Beate Huber. „Die Verleihung des Titels ‚FH-Professor‘ beziehungsweise ‚FH-Professorin‘ würdigt die Verdienste, die sich Florian Aubke, Daniela Ortiz Avram und Katharina Ulm um unsere Fachhochschule erworben haben.“

Die Zuerkennung des Titels „Fachhochschul-Professor“ erfolgt anhand strenger Vergaberichtlinien durch den Erhalter im Einvernehmen mit dem Kollegium. Die Voraussetzungen umfassen ein Doktorat, den Nachweis von praxisnahen Forschungsaktivitäten sowie von definierten Leistungen in der Lehre und Weiterbildungen.

FH-Prof. Dr. Florian Aubke

Florian Aubke leitet seit 2019 den Studienbereich Tourism & Hospitality Management an der FHWien der WKW. Er lehrt eine breite Palette von Themen im Hospitality Management, darunter Hotel Asset Management, Revenue Management und Hotel Development. Seine Forschungsinteressen umfassen Beziehungsaspekte von Kreativität, Innovation und Organisationsdesign – mit besonderer Anwendung auf die Hotellerie und Tourismusbranche. Florian Aubke trägt regelmäßig zur Entwicklung von Hochschulprogrammen auf internationaler Ebene bei und wirkt als Gutachter an der Akkreditierung und Zertifizierung von Studiengängen mit.

FH-Prof.in Dr.in Daniela Ortiz Avram

Daniela Ortiz Avram ist seit 2016 an der FHWien der WKW tätig. Sie fungiert dort als Academic Head des Institute for Business Ethics and Sustainable Strategy (IBES) und Leiterin des Stadt Wien Kompetenzteams „Change for Corporate Sustainability“. Davor leitete sie ein ebenfalls von der Stadt Wien gefördertes Kompetenzteam für nachhaltiges und strategisches Management von KMU. In Forschungsprojekten zu Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeitsmanagement arbeitet sie seit über 10 Jahren mit heimischen Betrieben zusammen. Daniela Ortiz legt Wert auf den Transfer der Forschungsergebnisse in die Lehre und die Unternehmen. Sie möchte so zum Wandel der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit beitragen.

FH-Prof.in MMag.a Dr.in Katharina Ulm

Katharina Ulm ist seit 2009 an der FHWien der WKW tätig und wirkte beim Aufbau des Kompetenzteams für Entrepreneurship mit, in dessen Zentrum die themen- und forschungsspezifische Bereicherung der Studienpläne stand. Darüber hinaus leitete sie ein internationales EU-Projekt zu Produktinnovationen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Sie ist für den Bereich Research Skills and Methods im Studienbereich Management & Entrepreneurship mit Schwerpunkt auf dem Master-Studiengang zuständig. In ihren Forschungs- und Publikationsprojekten untersucht Katharina Ulm, wie Innovationsorientierung zum Erfolg von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) beiträgt.

Foto zur Pressemitteilung:

Die FHWien der WKW hat drei MitarbeiterInnen zu FH-ProfessorInnen ernannt. V. l. n. r.: Sebastian Eschenbach (stellvertretender Kollegiumsleiter), die neuen FH-ProfessorInnen Katharina Ulm, Daniela Ortiz Avram und Florian Aubke sowie Beate Huber (Kollegiumsleiterin).

Foto herunterladen

Bildrechte: Markus Hechenberger

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist Österreichs führende Fachhochschule für Management & Kommunikation. Eng vernetzt mit den heimischen Unternehmen bietet sie eine ganzheitliche und praxisbezogene akademische Aus- und Weiterbildung für über 2.800 Bachelor- und Master-Studierende. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und Forschungsangebot bereitet die Studierenden optimal auf ihre Karriere vor. Seit ihrer Gründung 1994 hat die FHWien der WKW schon über 13.600 AbsolventInnen hervorgebracht.

