Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 6. Oktober 2022. Von PETER NINDLER. "Zeit, dass sich was dreht".

Innsbruck (OTS) - Ob Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, ein neuer „Finanzausgleich“ zwischen Land und Gemeinden oder nach wie vor fehlende Ärztezentren: Der Wunschzettel an die schwarz-roten Koalitionsverhandler beginnt sich bereits zu füllen.

Im Wahlkampf haben sich die Parteien mit Vorschlägen überboten, mittlerweile ist die Zeit der Forderungen gekommen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ob vom Gemeindeverband oder von der Ärztekammer. Schließlich geht es in den nächsten Wochen zwischen ÖVP und SPÖ ans Eingemachte. Geld spielt immer eine zentrale Rolle. Zugleich sollten strukturelle Defizite rasch angegangen werden, die in den vergangenen Jahren politisch auf die (zu) lange Bank geschoben wurden.

Der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung wäre zwar ein Meilenstein, er muss allerdings erst finanziert werden. Bis zu 500 Millionen Euro an Mehrkosten sind bis 2027 zu stemmen; weil in den Gemeinden nicht nur die notwendige Infrastruktur dafür fehlt, sondern die benötigten ElementarpädagogInnen kaum zu finden sind. Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf (VP) hat bereits klargemacht, dass den zusätzlichen Aufwand selbstverständlich Land und Bund zu tragen hätten.

Die Transferleistungen von den Gemeinden an das Land wie Beiträge für Soziales oder die Krankenanstaltenfinanzierung stehen schon seit Jahren auf dem Prüfstand. So zahlen die Kommunen jährlich 88 Millionen Euro mehr an das Land, als sie letztlich zurückbekommen. Dazu kommt noch die Landesumlage, für die noch einmal 77 Millionen Euro zu berappen sind. An einem neuen internen Finanzausgleich zwischen Land Tirol und den Gemeinden werden die schwarz-roten Koalitionsverhandler deshalb nicht vorbeikommen. Vor allem die SPÖ drängt schon längst auf ein gerechteres System und eine Umverteilung.

Dass bei den Ärztezentren oder Gruppenpraxen mit einem erweiterten Angebot bzw. einer umfassenden Grundversorgung für die Patienten in peripheren Regionen nichts weitergeht, kann jedoch nicht ausschließlich der Landesregierung angelastet werden. Eigentlich hätte es bis Ende 2021 schon sechs in Tirol geben sollen, im Vorjahr hat die Landesregierung 2,2 Millionen Euro für die Finanzierung in den Jahren 2022 und 2023 bereitgestellt. Von einem Durchbruch sind Land, Gesundheitskasse (ÖGK) und Ärztekammer aber nach wie vor meilenweit entfernt. Das kann es wohl nicht sein. Denn alleine mit Landarztstipendien wird sich der drohende Mangel an Allgemeinmedizinern nicht verhindern lassen.

Die Gesundheitspolitik sollte deshalb zwischen Ärztekammer und ÖGK steuern. Was schwierig ist, zumal in einer zentralisierten Gesundheitskasse kaum noch vor Ort entschieden werden kann. Doch wo bleibt der Aufschrei der heimischen Politik, damit diese föderalistische Schieflage zulasten der Gesundheitsversorgung in Tirol endlich beseitigt wird? Auch das wäre selbstverständlich eine Aufgabe für die künftige Landesregierung.





