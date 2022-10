Oö. Volksblatt: "Der Frieden trügt" (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 6. Oktober 2022

Linz (OTS) - Dank einer Jahrzehnte dauernden Friedensperiode in Europa wähnten wir uns in Österreich in völliger Sicherheit. Doch wie trügerisch so ein Frieden sein kann, zeigt nun der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Knapp mehr als tausend Kilometer entfernt von uns explodieren Raketen und zerstören zig-Tausende von Menschenleben, Wohngebäude und Infrastruktur. Der Wiederaufbau wird – abgesehen vom menschlichen Leid – Jahre dauern und einige Milliarden Euro kosten.

Auch wir spüren die Auswirkungen – mit Energieknappheit und Teuerung. Neben Krieg gibt es noch andere Bedrohungen, die unseren idyllischen Wohlstand angreifbar machen: Atomkraftwerke, Blackout, Klimawandel oder unkontrollierte Migration. Um dagegen gewappnet zu sein, hat jetzt in Oberösterreich die Volkspartei eine Sicherheitsagenda entwickelt, in der mit Hilfe von Experten und Meinungen aus der Bevölkerung die wesentlichen Themen identifiziert wurden.

Es werden aber auch die Möglichkeiten zum Gegensteuern aufgezeigt: Dazu gehören die Stärkung von Bundesheer und Polizei sowie von Feuerwehr und Rettungsdiensten. Oder die Rücksicht auf die Umwelt und nicht zuletzt das Bekenntnis zu einem Wir-Gefühl. Nur gemeinsam lassen sich Katastrophen meistern – letztlich sitzen wir doch alle im selben Boot ...

