Tanja Graf: SPÖ und Neos stimmen gegen Stromkostenbremse und damit gegen Entlastung

ÖVP-Energiesprecherin entsetzt, dass rot-pinke Allianz sich gegen die Abfederung hoher Strompreise stellt – Mehr als vier Millionen Haushalte in Österreich profitieren von Entlastung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „SPÖ und Neos haben im heutigen Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie gegen die Stromkostenbremse und damit gegen die Entlastung von mehr als vier Millionen österreichischen Haushalten gestimmt“, hält ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf fest. Von der mit den Stimmen von Volkspartei, Grünen und FPÖ beschlossenen Abfederung der Strompreise profitieren die heimischen Haushalte im Schnitt um 500 Euro jährlich.

Graf abschließend: „Ich bin entsetzt, dass die SPÖ und die Neos so knapp vor der Weihnachtszeit dagegen sind, dass die Menschen weniger Geld für Strom bezahlen müssen. Denn unsere Verantwortung als Volksvertreter ist es, Politik für die Bevölkerung zu machen und in den gerade so herausfordernden Zeiten zu unterstützen. Dieser Verantwortung sind Rot und Pink heute einmal mehr nicht nachgekommen.“

