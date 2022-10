Alimentiv, Satisfai Health und Virgo kündigen Partnerschaft an, um KI-gesteuerte Technologie zur Verbesserung von klinischen Studien bei CED und anderen Erkrankungen des GI-Traktes zu nutzen

London, Ontario (ots/PRNewswire) - Die Partnerschaft ermöglicht eine fortschrittliche KI-betriebene Videoerfassung in HD-Qualität, Entscheidungsunterstützung und klinische Forschungsmittel für das globale Netzwerk der Prüfärzte bei klinischen Studien von Alimentiv.

Alimentiv Inc. („Alimentiv"), Satisfai Health, Inc. („Satisfai") und Virgo Surgical Video Solutions, Inc. („Virgo") gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um das zentrale Einlesen, die Datenerfassung, die Entscheidungsunterstützung und die Patientenrekrutierung im Bereich der klinischen Studien für die chronisch entzündliche Darmerkrankung (CED) und ähnliche Erkrankungen des GI-Traktes zu revolutionieren. Satisfai, ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung künstlicher Intelligenzlösungen für die Gastroenterologie, und Virgo, ein Branchenführer in der endoskopischen Videoerfassungstechnologie, werden ihre kombinierten Stärken nutzen und in Partnerschaft mit Alimentiv, einem führenden Forschungsleiter in der Gastroenterologie, zusammenarbeiten, um das volle Potenzial der KI-gesteuerten Präzisionsbildgebung im Bereich klinischer GI-Studien zu realisieren.

„Diese Synergie von Satisfai und Virgo mit Alimentiv ist eine positive Entwicklung für Patienten mit CED und den Bereich der Arzneimittelentwicklung. Klinische Studien haben viele Schwachstellen, und diese strategische Partnerschaft wird Fortschritte bei der Verbesserung der Effizienz klinischer Studien ermöglichen und einige bedeutende Änderungen bei der Durchführung von Studien vornehmen", sagte Jeff Smith, CEO von Alimentiv. „Wir freuen uns, diese Vereinbarung zu treffen, um die nächste Generation der Bildgebungstechnologie bei klinischen Studien in der Gastroenterologie einzuführen."

„Künstliche Intelligenz in der Medizin wird zunehmend in verschiedenen klinischen Fachgebieten eingesetzt, wobei die Gastroenterologie ein Schlüsselanwendungsbereich ist, insbesondere die Endoskopie", sagte Dr. Michael Byrne, CEO und Gründer von Satisfai Health, klinischer Professor für Medizin und Gastroenterologe in Vancouver. „In Zusammenarbeit mit Virgo freuen wir uns, KI-gesteuerte Lösungen in die Arena der klinischen Studien für CED zu bringen. Dies mit Alimentiv, einem führenden Forschungsleiter für die Gastroenterologie und Bildgebung, zu tun, ist eine großartige Gelegenheit. Unser klares Ziel ist es, das Paradigma rund um klinischen Studien für CED und andere Krankheitszustände wie die eosinophile Ösophagitis zu ändern. Da drei Gruppen zusammenarbeiten, sind wir zuversichtlich, dass wir dies tun können."

„Die Kombination der AI-Lösungen von Satisfai mit der HIPAA- und SOC-2-konformen automatisierten Cloud-Videoerfassungstechnologie von Virgo und den 21CFR11-konformen Lösungen von Alimentiv, der weitreichenden Website-Community und dem Know-how im Bereich der Bildgebung ist sehr leistungsstark. Wir freuen uns wirklich darauf, diese Vision zu verwirklichen und Echtzeit-Inline-KI-Lösungen für klinische GI-Studien weltweit bereitzustellen", sagte Matthew Schwartz, CEO und Mitbegründer von Virgo.

Diese Partnerschaft wird die kontinuierliche Führungsrolle von Alimentiv in klinischen GI-Studien durch exklusiven Zugriff auf das zentrale Lesewerkzeug Smart Core von Satisfai und die vollständig integrierte, freihändig bedienbare, cloud-basierte Videoerfassung in HD-Qualität von Virgo ermöglichen. Darüber hinaus wird dies Pharma- und Biotech-Sponsoren den Zugang zur laufenden Entwicklung von neuartigen Endpunkten, Bewertungsmethoden und skalierbaren Lösungen bieten, die darauf ausgerichtet sind, neue Therapien schneller auf den Markt zu bringen.

Alimentiv ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut, das klinische Studien, zentrales Bildmanagement, Präzisionsmedizin und praxisnahe Nachweisdienste für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie anbietet. Alimentiv hat seinen Hauptsitz in London, Ontario, und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter in seinen Betrieben in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Asien-Pazifik-Raum und Lateinamerika. Das einzigartige Modell des Unternehmens kombiniert die Bemühungen international anerkannter akademischer Forscher und operativer Experten, um den Kunden integrierte Lösungen anzubieten. In den letzten 20 Jahren hat sich Alimentiv zu einem anerkannten Experten in den Bereichen des Designs klinischer Studien, zentraler Bildmanagementlösungen, der Entwicklung von Ergebnismessungen und der Präzisionsmedizin für die Arzneimittelentwicklung für CED entwickelt. Heute bietet Alimentiv Dienstleistungen in mehr als 50 Ländern weltweit an, arbeitet mit führenden Universitäten und akademischen Einrichtungen auf der ganzen Welt zusammen und kooperiert in Partnerschaft mit vielen führenden Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen, um Patienten neue und verbesserte Behandlungsoptionen zu bieten. Alimentiv engagiert sich für Investitionen in die medizinische Forschung und Entwicklung, wobei der Schwerpunkt auf der Identifizierung von Hindernissen bei der Arzneimittelentwicklung und der Suche nach Lösungen liegt, die die CED-Forschung voranbringen. Die Forschungsergebnisse werden in eine effiziente Methodik für klinische Studien für Kunden umgesetzt, die mit den neuesten regulatorischen Standards übereinstimmt. In Zusammenarbeit mit führenden Experten hat Alimentiv Pionierarbeit bei der Entwicklung, Validierung und Standardisierung von Ergebnismessungen und Technologien geleistet, indem es die sich entwickelnde Landschaft der klinischen Studien für mehrere Indikationen gestaltet und sinnvolle langfristige Ergebnisse für Patienten, ihre Behandlung und die Gesellschaft liefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.alimentiv.com.

Satisfai ist ein führender Anbieter von medizinischen Lösungen, der sich auf große adressierbare Märkte in der Gastroenterologie spezialisiert hat. Die Lösungen von Satisfai liefern medizinische Bildgebungsanalysen in Echtzeit und bieten Klinikern Informationen zur Entscheidungsunterstützung, wodurch drastisch verbesserte Ergebnisse für die Patienten erzielt werden können. Satisfai wird von einem hochangesehenen Gremium aus Medizinern und wichtigen Meinungsführern unterstützt, die in den vielen Bereichen der Gastroenterologie an der Spitze ihrer Fachgebiete stehen. Satisfai genießt eine starke Stimme in akademischen Gremien und führenden GI - Gesellschaften und hat direkten Zugang zu herausragenden Branchenakteuren, die neue KI-Technologien in der Gastroenterologie einführen möchten. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.satisfai.health oder per E-Mail an andrew @ satisfai.health

Virgo bietet die führende Plattform für cloud-basierte Videoerfassung sowie das Management und die Analyse mithilfe von künstlicher Intelligenz in der endoskopischen Medizin. Akademische, integrierte und private Gesundheitsdienstleister nutzen die Plattform von Virgo, um die Patientenversorgung durch videobasierte Forschungs- und Schulungsinitiativen zu verbessern. Seit seiner Einführung hat Virgo Ärzten dabei geholfen, mehr als 400.000 Endoskopie-Verfahren mithilfe von branchenführenden Anbietern von HIPAA-, HITRUST- und SOC-2-konformen Cloud-Diensten zu erfassen. Virgo unterstützt auch die Integration mit allen führenden elektronischen Systemen für Patientenberichte. Im Jahr 2021 brachte Virgo eine Reihe von Hilfsmitteln unter dem Namen VirgoTrials auf den Markt, die den Sponsoren von pharmazeutischen Studien und ihren teilnehmenden Prüfzentren dabei helfen, die Rekrutierung von Patienten zu beschleunigen und den gesamten Anmeldezeitraum für Studien zu verkürzen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.virgosvs.com oder per E-Mail an jake @ virgosvs.com

