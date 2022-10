Moser Holding konzentriert Aktivitäten als Druckerei-Betreiberin ab Mitte 2023 am Standort Innsbruck

Betrieb am Standort Wels wird mit 30. Juni 2023 eingestellt

Innsbruck/Wels (OTS) - Die Moser Holding AG, die Druckereien in Innsbruck und seit 2008 auch in Wels betreibt, wird ab Mitte 2023 den Produktionsbetrieb auf ihren Tiroler Standort konzentrieren. Die MitarbeiterInnen der Landesverlag Druckservice GmbH am Standort Wels wurden bereits heute und damit sehr frühzeitig darüber informiert, dass der dortige Betrieb mit Ende Juni 2023 eingestellt wird. Bis dahin soll die Produktion in Wels in vollem Umfang fortgeführt werden. Die Geschäftsleitung hat heute Gespräche mit dem Betriebsrat und der Belegschaft aufgenommen.

„Die Entwicklungen der letzten Monate, insbesondere der zuletzt dramatische Anstieg der Papierkosten, haben unsere Kunden gezwungen, Produktionsmengen zu reduzieren und der Verlust von Aufträgen droht. Eine baldige Entspannung der Situation ist nicht zu erwarten. Diese erschwerten Rahmenbedingungen in Verbindung mit den Marktverwerfungen nicht zuletzt während der Corona-Pandemie machen diese Entscheidung leider notwendig“, so Moser Holding-Vorständin Silvia Lieb, die den Druckereibereich der Mediengruppe verantwortet.

„Verschärft wird diese Situation durch eingeschränkte Verfügbarkeiten am Material- und Ersatzteilsektor sowie die ebenfalls überproportional steigenden Material- und Energiekosten und nicht zuletzt die sehr angespannte Situation am Arbeitsmarkt in Oberösterreich“, ergänzt Alexander Ströhle, Geschäftsführer der Moser Holding-Druckereien.

Den Verantwortlichen liegt nun sehr viel daran, für die 86 MitarbeiterInnen am Standort Wels gute Voraussetzungen für ihre berufliche Neuausrichtung zu eröffnen: „Wir setzen bewusst auf eine transparente und sehr frühzeitige Kommunikation mit dem Betriebsrat und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, so Lieb und Ströhle, „unser gemeinsames Ziel ist es, den Betrieb in Wels bis 30. Juni 2023 in der gewohnt hohen Qualität und Verlässlichkeit sicherzustellen und für den beruflichen Umstieg der Belegschaft die besten Voraussetzungen zu schaffen. Wir möchten uns beim Team des Landesverlags ausdrücklich für den großen Einsatz bedanken, der es uns ermöglichte, in den letzten Jahren trotz der schwierigen Lage des Druckereisektors in sehr hoher Qualität zu produzieren.“

