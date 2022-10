HABANOS, S.A. PRÄSENTIERT QUAI D'ORSAY IMPERIALEN REISE-HUMIDOR AUF DER TFWA INTERNATIONAL FAIR IN CANNES

Havanna (ots/PRNewswire) - - Habanos, S.A. setzt sein Engagement für Duty Free und Travel Retail (Einzelhandel im Reiseverkehr) fort und präsentiert ein Produkt, das exklusiv für diese Kanäle entwickelt wurde

Habanos, S.A. präsentierte den neuen Reise-Humidor der Marke Quai D'Orsay Imperiales während seines traditionellen Galadinners auf der TFWA World Exhibition & Conference in Cannes, Frankreich. Ein eleganter und exklusiver Reise-Humidor mit jeweils 20 Habanos in limitierter Stückzahl, der nur in den Vertriebskanälen Duty Free und Travel Retail erhältlich sein wird.

„Mit dieser Einführung bringen wir eine der historischen Ikonen dieser Marke zurück, die 2017 von Habanos mit einem erneuerten Portfolio und einer hochwertigeren Positionierung und einem besseren Image wiederbelebt wurde", sagte José María López Inchaurbe, Vice President of Development bei Habanos, S.A., vor mehr als 150 Liebhabern, Distributoren und internationalen Journalisten, die an dem exklusiven Dinner teilnahmen. „Bei Habanos, S.A. sind wir sicher, dass die Erholung und der Erfolg wichtiger Kanäle wie Duty Free und Travel Retail mit Einführungen wie der, die wir heute mit Freude präsentieren, garantiert sind", fügte er hinzu.

Quai D'Orsay Imperiales Travel Humidor ist eine ideale Wahl für Reisende, die Habanos mit einem Geschmack für dickere Kaliber (47 Ringmaß x 178 mm Länge) lieben und die auch den Geschmack und die Aromen seiner mittleren Stärke genießen. Zweifellos ist dies eine großartige Gelegenheit, einen Habanos-Moment überall auf der Welt zu genießen.

Zu Recht waren das Galadinner und die Präsentation dieses exklusiven Produkts von der Magie geprägt, die Großveranstaltungen von Habanos, S.A. , immer mit Musik und Gastronomie auf höchstem Niveau umgibt. Neben dem Vice President of Development vertraten Habanos, S.A. bei der Veranstaltung auch Ernesto González und Alejandro Fernández-Blanco, Operational Marketing Director bzw. Deputy Director. Beide berichten an die Commercial Vice Presidency des Unternehmens.

Während der TFWA World Exhibition & Conference im „Palais des Festivals et des Congrès" in Cannes zeigte der Stand von Habanos, S.A. die neuesten Produkte, die exklusiv für diesen Kanal entwickelt wurden: Trinidad Robustos, Romeo y Julieta Wide Churchills und natürlich Quai D'Orsay Imperiales, zusätzlich zu einigen der neuesten Produkte, Marken und Vitolas aus dem Portfolio des Unternehmens für den Genuss von Liebhabern, Experten und Journalisten, die den Stand besuchten.

