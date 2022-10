Professor Zeilingers wissenschaftliche Erkenntnisse fließen in die Technologieentwicklung des AIT

Österreichs größte Research and Technology Organisation beglückwünscht den designierten Nobelpreisträger Prof. Anton Zeilinger

Wien (OTS) - Das AIT Austrian Institute of Technology beglückwünscht den designierten Nobelpreisträger Prof. Anton Zeilinger zur höchsten Würdigung für einen großartigen österreichischen Wissenschaftler. Besonderer Dank gebührt Professor Zeilinger dafür, dass er die Grundlagenforschung auch mit ihrer Anwendungs-perspektive zu verbinden weiß und dadurch die Entwicklung von konkreten Quantentechnologien ermöglicht. Basierend auf der bahnbrechenden Forschungsarbeit von Professor Anton Zeilinger konnte das AIT gemeinsam mit Prof. Zeilinger sehr früh konkrete Anwendungen und Technologien, speziell im Bereich der Quantenkommunikation, entwickeln. Beispielsweise baute das von AIT 2004 - 2008 koordinierte europäische Forschungsprojekt "SECOQC", an dem 41 Partner aus zwölf Ländern beteiligt waren, auf Grundlagenforschungen mit verschränkten Photonen von Professor Zeilinger auf.

Mittlerweile hat sich das AIT über das vergangene Jahrzehnt einen international hervorragenden Ruf als Spezialist für sowohl terrestrische als auch satellitenbasierte Quantenkryptographie und als Koordinator großer europäischer Projekte erworben, wie etwa im konkurrenzstarken europäischen "Quantum Flagship" Programm, das die Entwicklung von Quantentechnologien für den Massenmarkt zum Ziel hat. Aktuell gilt die Arbeit der Quanten-Forscher:innen insbesondere der Miniaturisierung der für die Quantenkommunikation nötigen Geräte. Das AIT koordiniert zusammen mit anderen Europäischen Partnern die EuroQCI Initiative, deren Ziel es ist ein Quantenkommunikationsnetzwerk in ganz Europa zu errichten.

