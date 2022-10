Hörl: Arbeitskräftebedarf im Tourismus mit den richtigen Maßnahmen begegnen

ÖVP-Tourismussprecher lobt touristischen Arbeitsmarktgipfel der Staatssekretärin

Wien (OTS) - „Der Tourismus ist eine der wichtigsten Säulen unserer Wirtschaft und damit die Basis für Beschäftigung und Wohlstand in unserem Land. Doch gerade der Tourismus hatte in den letzten Monaten und Jahren unter den weltweiten Krisen – Stichworte Corona, russischer Angriffskrieg, Energiekrise und Arbeitsmarkt – besonders zu leiden. Es braucht also ein besonderes Augenmarkt der Politik auf diesen Bereich, ein offenes Ohr für die Probleme der erfahrenen Touristikerinnen und Touristiker und lösungsorientierte Konzepte, um den Sorgen der Branche mit richtigen Maßnahmen zu begegnen. Daher ist es gut und richtig, dass Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler die Stakeholder der Tourismuswirtschaft gestern zu einem touristischen Arbeitsmarktgipfel gebeten hatte“, sagt ÖVP-Tourismussprecher Abg. Franz Hörl heute, Mittwoch.

„Mit dieser Aussprache und Diskussion mit den Sozialpartnern und Branchenvertreterinnen und Branchenvertretern hat die Staatssekretärin den Startschuss für die gemeinsame Entwicklung von Zukunftsstrategien gegeben und positive Signale zur Beschäftigung gesetzt, um dem erhöhten Arbeitskräftebedarf im Tourismus begegnen zu können“, fährt Hörl fort.

Hörl ist selbst Touristiker und kennt die Situation sehr genau. „Corona hat viel verändert. Aktuell gibt es in den Touristikbetrieben zwar wieder höhere Beschäftigungs- und geringere Arbeitslosenzahlen, aber trotzdem mehr offene Stellen als vor der Pandemie. Die Arbeitskräftesuche für die bevorstehende Wintersaison ist zwar in vollem Gange, zählt aber weiterhin zu den größten Herausforderungen unserer Branche. Dieser Situation ist sich die Staatssekretärin sehr bewusst.“

Es gehe also darum, die Information zu verbessern, den touristischen Arbeitsmarkt und dessen Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen, die Ausbildungsmaßnahmen zu modernisieren, um der Krise begegnen und dem Zug der Zeit Rechnung tragen zu können, betont Hörl. „Das alles gelingt besser, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen – ein wichtiger Schritt dazu war der gestrige Arbeitsmarktgipfel.“ (Schluss)

