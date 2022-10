Stellungnahme: Bund bringt Pflegestipendium mit erweitertem Bezieherkreis auf den Weg

St. Pölten (OTS) - Teschl-Hofmeister: Bis zum Start des Bundespflegestipendiums am 1. Jänner 2023 unterstützt das Land NÖ mit der blau-gelben Pflegeausbildungsprämie BezieherInnen in einer vom AMS geförderten Ausbildung mit 420 Euro.

Die Pflegereform des Bundes wird durch gezielte Maßnahmen für eine Verbesserung in der Pflegeausbildung sorgen. EinsteigerInnen erhalten mit Start der Ausbildung eine Pflegeausbildungsprämie in Höhe von 600 Euro pro Monat. Während die Pflegeausbildungsprämie für EinsteigerInnen seit 1. September 2022 läuft, hat der Bund heute ein Pflegestipendium in Höhe von 1.400 Euro pro Monat für UmsteigerInnen sowie für WiedereinsteigerInnen in einer vom AMS geförderten Ausbildung beschlossen. „Ich begrüße es, dass ab 1. Jänner 2023 der Bezieherkreis auf Umsteigerinnen und Umsteiger bzw. Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger erweitert wird und dann wirklich alle, die an einer Pflegeausbildung interessiert sind, eine finanzielle Unterstützung erhalten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pflege- und Betreuungseinrichtungen leisten unglaublich wichtige Arbeit und wir dürfen keine einzige Person, die an einer Pflegeausbildung in unserem Land interessiert ist, verlieren“, so NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister. Bis zum Inkrafttreten des Pflegestipendiums unterstützt das Land Niederösterreich jenen Personenkreis an NÖ Bildungseinrichtungen mit der NÖ Pflegeausbildungsprämie mit 420 Euro pro Monat.

