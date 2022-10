Zoom Kindermuseum präsentiert Herbstprogramm

Im Zentrum steht die neue Mitmachausstellung „MIT UND OHNE WORTE“ zum Thema Sprache und Kommunikation

Wien (OTS) - Auf 1.600 Quadratmeter bietet das Zoom Kindermuseum für Besucher*innen von 0 bis 14 Jahren ein buntes Programm. Vom Zoom Ocean, über das Zoom Atelier bis hin zum Zoom Trickfilmstudio und der Zoom Mitmachausstellung ist für jede und jeden etwas dabei. Heute stellte das Zoom Kindermuseum bei einem Mediengespräch sein Herbstprogramm vor. Im Zentrum steht die neue Mitmachausstellung zum Thema Kommunikation „MIT UND OHNE WORTE“. Ziel der Mitmachausstellungen ist es, Wissen zu vermitteln sowie Kreativität, Kritikfähigkeit und eigenständiges Denken und Handeln zu fördern. Im Vordergrund steht das Lernen durch Spielen und Experimentieren. Entwickelt und realisiert wurde die Ausstellung gemeinsam mit Künstler*innen, Spieleentwickler*innen, Wissenschaftler*innen, Architekt*innen und unter Einbeziehung pädagogischer Fachexpert*innen.

Christoph Wiederkehr, Wiener Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung und Jugend: „Das Zoom Kindermuseum leistet mit seinen interaktiven Ausstellungen einen wichtigen Beitrag zur Bildungsarbeit für die jüngsten Wiener*innen. Kinder und Jugendliche brauchen kreative Räume, um sich auszutoben und Neues zu entdecken. Die heurige Mitmachausstellung „Mit und ohne Worte“ trifft den Puls der Zeit und beschäftigt sich mit Medien, Kommunikation und Sprachenvielfalt. Ein gelungenes Programm, das ich Familien, Kindern und Jugendlichen gerne ans Herz lege!“

Veronica Kaup-Hasler, Wiener Stadträtin für Kultur und Wissenschaft: „Kommunikation ist alles, sie bestimmt unseren Alltag, beeinflusst jede und jeden von uns – ob im Privaten oder im Öffentlichen. Wie wichtig Kommunikation für unser aller Miteinander ist, zeigt sich in Zeiten der Krise besonders deutlich. Ich danke daher dem ZOOM, dass es dieses enorm wichtige Thema kindergerecht aufgreift: Die Kleinsten unserer Gesellschaft können im Kindermuseum spielerisch die Vielfalt von Sprache – von Pantomime über Musik bis zu Gebärdensprache und Braille-Schrift – sowie die Arbeit in den Nachrichtenredaktionen erfahren. Es ist so wertvoll, Kindern Medienkompetenz zu vermitteln. Es ist wichtig, sie dafür zu sensibilisieren, dass zuhören, sich mitteilen und verstehen zu können, die Basis für das friedliche und fruchtbare Zusammenleben Aller ist.“

Andrea Zsutty, Direktorin ZOOM Kindermuseum: „Für den Austausch miteinander braucht es Kommunikation, egal ob mit Worten, Gesten, Mimik oder über Zeichen. An mehr als 20 Hands-On Stationen kann in der Mitmachausstellung spielerisch entdeckt werden, wie vielfältig und fantasievoll unterschiedliche Kommunikationsformen sind. Ganz aktuell ist unser ZOOM Newsroom. Passend zum neu in den Lehrplan der AHS-Unterstufe bzw. Mittelschule ein-geführten Pflichtgegenstand „Digitale Grundbildung“, kann in Rollenspielen ein kompetenter und bewusster Umgang mit Medien und die kritische Reflexion von Informationsquellen erprobt werden. Das ZOOM Kindermuseum kann mit diesem Angebot einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder und Jugendliche verstehen, wie wichtig Quellenprüfung ist, was Fake-News sind und welche Macht medial vermittelte Bilder und Worte haben.“

Vielzahl an Mitmachstationen für Kinder und Jugendliche

Eine Vielzahl unterschiedlichster Mitmachstationen, mit denen das ZOOM Kindermuseum einen Schwerpunkt auf die Expertise zeitgenössischer Künstler*innen setzt, laden zum Entdecken ein. Dabei werden unter anderem Arbeiten von Christine und Irene Hohenbüchler, Oliver Hangl, Michael Baumgartner, Kerosin95, Shabnam Chamani, Chris Janka u.v.m. gezeigt. Im Jam Club werden Rhythmus und Farbe zu einer gemeinsamen Sprache, Kommunikationshochstände laden zum Klettern in luftige Höhen ein. Sprachbarrieren werden mit Pantomime, Braille-Schrift oder Gebärdensprache gemeinsam überwunden. Persönliche Nachrichten zischen mittels Rohrpost durch den Raum, Wortsalate werden aufgetischt, Sprachblüten treffen auf Zungenbrecher und Geheim- und Zeichensprachen werden decodiert und in Signale übersetzt.

Eigener Medienworkshop für Schulen und Gruppen

Im Rahmen der Mitmachausstellung gibt es mit dem ZOOM NEWSROOM erstmals auch die Möglichkeit für Schulen und Gruppen, einen eigenen 90-minütigen Medienworkshop zu besuchen. Im ZOOM NEWSROOM schlüpfen Kinder und Jugendliche in die Rolle von Journalist*innen und stellen eigene Nachrichten her. Dabei stellen sie sich Fragen wie: Wie gut wurde recherchiert? Wie überprüfe ich meine Quellen? Und was genau sind eigentlich Fake-News? Die von den jungen Besucher*innen produzierten Nachrichten werden im Anschluss auf einer Homepage des ZOOM NEWSROOM veröffentlicht.

Laufzeit der Mitmachausstellung: Bis 26. Februar 2023

Mehr Infos unter: https://www.kindermuseum.at/

