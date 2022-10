KORREKTUR: SPÖ-Tanzler zum Welttag der Lehrer: „Der Kampf gegen den Lehrer*innenmangel braucht volle Kraft“

Genügend Studienanfänger*innen, aber bei vielen dann doch andere Berufswahl – wer Lehrer*innenmangel bekämpfen will, muss Beruf attraktiver machen

Wien (OTS/SK) - Der Tag der Lehrer*innen zeigt sich SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler besorgt angesichts des österreichischen Lehrer*innenmangels: „Wenig verwunderlich ließ Bundeminister Polaschek auch den heutigen Tag verstreichen, ohne ernstzunehmende Ansagen gegen die in Österreich vorherrschende Personalnot in den Bildungseinrichtungen. Der Kampf gegen den Lehrer*innenmangel braucht volle Kraft!“ ****

Mit Verweis auf die Zahl der Studienanfänger*innen argumentiert die SPÖ-Bildungssprecherin, dass sich zeige, dass es keinen Mangel an jungen Menschen gäbe, die gerne Kinder unterrichten würden. Das Problem sei also, dass sie auf dem Weg ins Klassenzimmer verloren gingen. Die SPÖ-Abgeordnete ist daher überzeugt: „Wer den Lehrer*innenmangel bekämpfen will, muss den Beruf attraktiver machen.“ Dies sei in allen Teilfacetten nötig: von der Ausbildung, über den Berufseinstieg bis hin zu den Aufgaben und Rahmenbedingungen vor Ort im Klassenzimmer. „Das wäre die Aufgabe einer verantwortungsvollen Bildungspolitik. Wertschätzung und Respekt gegenüber den Beruf, sind dabei Grundvoraussetzung.“ (Schluss) lk/up

