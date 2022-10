Zurich: Vier Auszeichnungen bei den AssCompact Awards 2022

Wien (OTS) - Gleich vier Stockerlplätze und eine Top-fünf-Platzierung erzielt die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) bei den AssCompact Awards. Damit zählt das Unternehmen in allen Kategorien zu den besten Anbietern.

Heute Vormittag fand die Verleihung der AssCompact Awards 2022 in fünf Kategorien statt. Zurich erhielt vier Auszeichnungen und eine Top-fünf-Platzierung. Den Prämierungen des Branchenmagazins AssCompact liegen umfangreiche Befragungen von unabhängigen Versicherungsvermittlern zugrunde.

Dr. Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes von Zurich und verantwortlich für Vertrieb und Markt Management: „Die AssCompact Awards sind stets ein wichtiger Gradmesser. Sie zeigen uns, wie gut uns die Zusammenarbeit mit unseren Maklerpartnern gelingt und ob wir mit unseren Produkten die Kundenbedürfnisse treffsicher ansprechen. Als Zurich sind wir heuer in allen Kategorien im Spitzenfeld. Vier Stockerlplätze und eine Top-fünf-Platzierung sind ein schöner Vertrauensbeweis, für den ich mich auch im Namen des Zurich Maklerservices bedanke!“

Preisträger in den Kategorien: Bester Service für Vermittler, Gewerbe, betriebliche Altersvorsorge und Rechtsschutz

In der Kategorie „Bester Service für Vermittler“ sicherte sich Zurich heuer Platz 3. Zöschg: „Unsere Maklerpartner verdienen besten Service. Wir haben in den letzten Jahren gezielt in den Ausbau unseres Maklerservice investiert, unsere Kapazitäten erhöht und nach der Pandemie wieder viele persönliche Gespräche vor Ort geführt. Der Award „Bester Service für Vermittler“ vereint alle Parameter, die für gelungene Zusammenarbeit wichtig sind. Daher freut es uns besonders, dass wir in dieser ‚Königsdisziplin‘ gut ankommen. Ich weiß die heutige Auszeichnung als große Anerkennung zu schätzen. Und verstehe sie als klaren Auftrag, weiter an unseren Services zu arbeiten.“

In der Kategorie „Betriebliche Altersvorsorge“ erreicht das Versicherungsunternehmen den 2. Platz. Bei der Rechtsschutz-Versicherung belegt Zurich Rang 3 und bei der Gewerbeversicherung Platz 3. Ergänzt um die Top-fünf-Platzierung in der Kfz-Versicherung zählt Zurich im Jahr 2022 in allen bewerteten Kategorien derzeit zu den besten Versicherern in Österreich.

Über die AssCompact Awards

Die AssCompact Awards werden vom Versicherungs-Fachmagazin AssCompact verliehen. Sie basieren auf einer österreichweiten Befragung von Versicherungsmaklern, Finanzdienstleistern und Mehrfachagenten.

Bildmaterial

Über Zurich

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft zählt zu Österreichs führenden Versicherungen im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung. Rund 1.300 Mitarbeitende sind tagtäglich für 750.000 Kundinnen und Kunden da. Nachhaltigkeit, Diversität und soziale Verantwortung zählen zu den Kernwerten des Unternehmens. Zurich Österreich ist vielfach ausgezeichnet und führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.

Informationen über die Zurich Gruppe finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft

Unternehmenskommunikation

presse @ at.zurich.com

Telefon: (01) 501 25 - 1456