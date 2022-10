ORF III am Donnerstag: Neue „Land der Berge“-Doku „Stauseen der Alpen: Kaprun“

Außerdem: „Best of Italo-Pop“ in „Soundcheck Österreich“, „Kabarett im Turm“ mit Luis aus Südtirol und Evelin Pichler

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information eröffnet am Donnerstag, dem 6. Oktober 2022, den Abend mit der „Land der Berge“-Neuproduktion „Stauseen der Alpen: Kaprun“. In der „Donnerstag Nacht“ stehen zwei Folgen „Kabarett im Turm“ sowie das Konzert „Best of Italo-Pop: Insieme – La Notte Italiana“ in „Soundcheck Österreich“ auf dem Programm.

Um 20.15 Uhr führt „Land der Berge“ mit der Doku-Premiere „Stauseen der Alpen: Kaprun“ nach Salzburg, zum Stauseen-Superlativ MOBO107, weiters zum weltweit höchsten Klettersteig direkt auf einer Staumauer sowie dem Lärchwandschrägaufzug – Europas größtem offenen Aufzug. Seltenes historisches Film- und Fotomaterial bezeugt zudem die bewegte Baugeschichte am Mooserboden. Und auch der Weißsee im nahegelegenen innersten Stubachtal hat eine spannende und vor allem glamouröse Geschichte hinter sich.

Danach geht es „Von Zell am See ins Gasteinertal“ (21.05 Uhr) – mit atemberaubenden Luftaufnahmen der rauen Bergwelt, Eindrücken über romantische Städtchen sowie Begegnungen mit herausragenden Persönlichkeiten charakterisiert die „Land der Berge“-Doku den Charme des Salzburger Lands.

Als Bergbauer mit einem kleinen Hof auf 1.400 Metern Meereshöhe ist „Luis aus Südtirol“ (21.55 Uhr) vermutlich eines der letzten Exemplare einer aussterbenden Spezies. In einer Folge „Kabarett im Turm“ widmet sich Manfred Zöschg in seiner Rolle als Luis Themen von der Partnersuche bis zum Leben in der modernen Welt: ein hochkomödiantischer Abend.

Anschließend präsentiert „Soundcheck Österreich“ „Best of Italo-Pop:

Insieme – La Notte Italiana“: „Volare“, „Felicita“, „Azzurro“ – wer kennt sie nicht, die größten Hits made in Italy? Erik Arno, Rene Velazquez-Diaz, Christian Deix und Monika Ballwein sorgen im Rahmen des „Radio Wien Klubkonzerts“ (23.05 Uhr) für Urlaubsfeeling im ORF RadioKulturhaus und nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise ins Nachbarland.

In einer weiteren Ausgabe „Kabarett im Turm" (0.20 Uhr) präsentiert die 22-jährige Newcomerin Evelin Pichler ihr drittes Programm. „VIP – Very Important Pichler“ ist das ideale Programm für alle, die den stressigen Alltag vergessen und sich bestens amüsieren wollen.

