Waitz zu Tiertransporten: Kommission muss endlich Reform der Tiertransport Verordnung vorlegen

Schreckensbilder des VgT zeigen wieder mal Dringlichkeit des Problems auf

Straßburg/Wien (OTS) - Die Bilder von brutalen Verladungen junger Rinder unter anderem aus Österreich auf Schiffe in Cartagena zeigen wieder einmal, wie notwendig eine Reform der EU-Tiertransport Verordnung aus 2005 ist.

Thomas Waitz, Grüner EU Abgeordneter und Ko-Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei in Richtung EU-Kommission: „Es ist mittlerweile fast ein Jahr her, seit das Europäische Parlament seine Empfehlungen an die Kommission zur Überarbeitung der EU-Tiertransport Verordnung abgeschickt hat. Verzögert die Kommission die Überarbeitung absichtlich bis zum Ende der Legislatur? Die Menschen fordern rasche Verbesserungen und besseren Tierschutz. Das Mindeste ist endlich eine Umsetzung einer maximalen Transportzeit von 8 Stunden, eines Verbotes kommerzieller Transporte nicht entwöhnter Tiere und eines Exportverbotes in Drittstaaten, in denen EU-Tierschutzstandards nicht eingehalten werden. Die EU-Kommission muss jetzt handeln!“

