AVISO: „Red‘ ma drüber“: Dominik Wlazny schließt Bundesländertour ab

Der Bundespräsidentschaftskandidat Dr. Dominik Wlazny lädt zum Tourabschluss in Wien.

Wien (OTS) - Am Freitag, 07.10., schließt Dominik Wlazny seine Tour durch Österreich in Wien ab. Gemäß dem Motto „Red‘ ma drüber“ wird der Bundespräsidentschaftskandidat von 17:00 – 18:00 Uhr am Stephansplatz anzutreffen sein, um mit den Menschen zu sprechen. Sein Appell: „Geht’s wählen! Das Wichtigste ist, dass ihr von eurem Wahlrecht Gebrauch macht. Ich will in die Stichwahl. Ich bin unabhängig, ich bin unverbraucht, ich will mit euch die Zukunft Österreichs gestalten. Bin ich erster, bin ich euer Präsident.“

#wlaznyindiestichwahl

Rückfragen & Kontakt:

Tel. +43 677 643 792 27 (Sabine, Alexandra)

Mail presse @ bierpartei.eu

www.bierpartei.eu