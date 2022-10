Schladming-Dachstein: Tourismusverband sagte mit lässigem Clubbing “Danke”

“Grill & Chill” für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Region / TVB-Chef Schattleitner: “Alle Sparten leisten wichtigen Beitrag, Tourismus funktioniert nur gemeinsam”

Schladming (OTS) - Ein ebenso herzliches wie cooles Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen in der Region hat sich der steirische Tourismusverband Schladming-Dachstein einfallen lassen: Er lud am gestrigen Dienstag Abend zu einem großen “Grill & Chill Clubbing” ein. Die Veranstaltung in der Steffl-Bäck Produktionshalle in Haus im Ennstal war sogar ausverkauft, mehr als 160 Gäste aus Gastronomie und Hotellerie aus allen Teilen der Region, aber auch aus anderen Branchen – vom Steuerberater bis zur Krankenschwester - waren mit dabei. Regionale hausgemachte Produkte von den Grillprofis der Onkel Willys Hütte und DJ Sounds von Max Schranz sorgten für den perfekten Rahmen >>



Pressetext & Fotos: www.pressefach.info/schladming-dachstein



