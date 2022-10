Bildungscampus Wien West in Penzing am Tag der Wiener Schulen feierlich eröffnet

Wien (OTS) - In der Deutschordenstraße in Wien-Penzig wurde der neue Bildungscampus rechtzeitig zu Beginn des neuen Kindergarten- und Schuljahres fertig gestellt. Rund 1.100 Kindern und Jugendlichen stehen ein 12-gruppiger Kindergarten, eine 29-Klassige Ganztagsschule (Volks- und Mittelschule), 4 sonderpädagogische Bildungsräume, 2 Turnsäle, 1 Gymnastiksaal und eine Musikschule zur Verfügung.

Eine Besonderheit dieses Bildungscampusses ist es, dass Kinder mit Hörbeeinträchtigung ein Umfeld vorfinden, das ihren Bedürfnissen gerecht wird und auf das selbstverständliche Miteinander mit hörenden Kindern abgestimmt ist.

Bewegte Landschaft und Ruhezonen

Realisiert wurde hier der Entwurf des Architektenteams SHIBUKAWA EDER Architects. Im Vordergrund steht hier die bewegte Landschaft: Die Freiflächen wurden neben den Spiel- und Sportanlagen als besonders grüne Bereiche gestaltet. Bäume, Sträucher und Gräser spenden Schatten und machen die Natur erfahrbar. Dafür wurden unterschiedliche Sträucher- und Baumarten gepflanzt, wie beispielsweise Schmetterlingssträucher. Die verschiedene Bepflanzung in den jeweiligen Bereichen verleiht dem Areal eine besondere Struktur – so wurden gleichzeitig aktive aber auch ruhige Zonen geschaffen.

„Der Bildungscampus Wien West ist ein weiterer Leuchtturm in der Wiener Bildungslandschaft und wertet das Bildungsangebot in Penzing deutlich auf. Besonders freut es mich, dass neben der sehr umweltfreundlichen Bauweise des Campusgebäudes und den vielen Begegnungszonen von Kindergarten-und Schulkindern auch eine Musikschule integriert ist.“, sagt Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr

Der Bildungscampus ist in 5 Geschoße gegliedert. Im Inneren des Gebäudes ist alles auf kurzem und einfachen Wege erreichbar: Um die Kommunikation zu unterstützen, wurden die Speisesäle und Kreativbereiche um eine zentrale Erschließungsfläche angeordnet.

„Die beste Bildung für alle Kinder, insbesondere ein leichter Zugang zu dieser, ist essentiell. Daher freut es mich sehr, dass Penzing mit dem neuen Bildungscampus einen zusätzlichen Schulstandort gewonnen hat. In einer Bildungseinrichtung für alle Kinder vom Kindergarten bis zur Mittelschule lernt man nicht nur Mathe, Deutsch, Lesen und Schreiben, sondern auch wie man in einer Gesellschaft zusammenlebt und aufeinander achtet. Das erleben die Kinder beim Spielen und Lernen mit anderen Kindern und Jugendlichen. Deshalb braucht es ganztägige Bildungseinrichtungen für alle Kinder.“ ergänzt die Penzinger Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner.

Der Bauplatz des neuen Bildungscampus‘ umfasst ein 3,2 Hektar großes Areal der Österreichischen Bundesbahnen, welches im Nahbereich des Bahnhofs Hütteldorf liegt und südlich an die Gleisanlagen der Westbahn grenzt.

5. Oktober: Tag der Wiener Schulen

Am Tag der Wiener Schulen stehen mehr als 700 Schulen in Wien für Besucher*innen offen, dieser findet heuer bereits zum zwölften Mal statt. „Alle Schüler*innen und ihre Erziehungsberechtigten sind herzlich dazu eingeladen, sich am Tag der Wiener Schulen ihre zukünftigen Schulen anzuschauen. Ein persönlicher Eindruck von dem Gebäude und den Pädagog*innen , kann eine wichtige Grundlage bei der Entscheidung der Schulwahl bilden. Die Kinder und Jugendlichen verbringen viel Zeit in der Schule und es soll für sie ein guter Ort zum Lernen sein“, sagt Bildungsdirektor Heinrich Himmer.

Darüber hinaus bietet das Projekt „Wiener digital offene Schultüren“ den Wiener Schulen die Möglichkeit, online mittels kurzer Videos ihre Vorzüge und Stärken zu präsentieren sowie einen Einblick in das Schulleben zu gewähren. Rund 350 Schulen haben das Angebot bereits genutzt. Die Videos sind auf der Plattform der Bildungsdirektion https://bildungshub.wien/ zu finden.

Sowohl am Tag der Wiener Schulen als auch bei den Wiener digital offenen Schultüren haben die Schulen die Möglichkeit ihre Schwerpunkte wie Nachhaltigkeit, Sport oder Technik in den Fokus zu rücken. Am Bildungscampus Wien West in der Deutschordenstraße liegt dieser beispielsweise auf Musik durch die Musikschule. Das ist besonders erfreulich, denn am 19. September haben 37 Wiener Volksschulen erstmals das Musikgütesiegel feierlich verliehen bekommen. Das Gütesiegel zeigt, dass eine Schule musikalische Bildung fördert und Potentiale von Schüler*innen erkennt und in ihrer Entwicklung unterstützt. „Singen und Musizieren sind für Kinder eine ganz natürliche Möglichkeiten sich auszudrücken und Musik ist ein ständiges Element ihrer Umwelt“, sagt Heinrich Himmer, Bildungsdirektor für Wien.

Im westlichen Bereich des Entwicklungsgebiets entstand auf einer rund 1,3 Hektar großen Fläche der neue Bildungsstandort– im Osten sind rund 450 neue Wohneinheiten vorgesehen.

Musikschule im neuen Bildungscampus Wien West

Am Standort in Penzing stehen den Musikschulen der Stadt Wien neue, sehr großzügig dimensionierte Räumlichkeiten zur Verfügung. Die Musikschule Rudolfsheim-Fünfhaus kann damit ihr Unterrichtsangebot zum Teil verlagern. Das Raumangebot umfasst nicht nur einen eigenen Vortragssaal und einen von allen Bildungseinrichtungen genutzten Konzertsaal, sondern auch sieben Unterrichtsräume sowie einen Rhythmik-Raum für Elementares Musizieren. Auch ein Lehrer*innen-Zimmer, welches mit der benötigten hochwertigen Technik ausgestattet wurde, zählt dazu. Insgesamt ein großer Gewinn für die Musikschule!

Insgesamt werden in der ersten Phase im Schuljahr 2022/23 rund 100 Musikschüler*innen in insgesamt acht Instrumentalfächern und Gesang unterrichtet. Ensemble- und Orchesterproben haben viel Raum und Komfort und laden zum Mitspielen und Mitsingen ein. Die Lehrer*innen und Schüler*innen freuen sich auf zahlreiche gemeinsame musikalische Aktivitäten mit den Kindern, die hier zur Schule gehen. Viele Schüler*innen des Campusses sollen vom Angebot vor Ort profitieren können und sich lange Wege ersparen. So sind bereits jetzt zwei ELEMU-Klassen (Elementares Musizieren für Volksschulkinder) im Laufen. Eine Nachmittags-Gruppe für Elementares Musizieren steht Kindern aus dem Bezirk offen. Zudem ist eine Gruppe Elementares Musizieren im Kindergarten geplant.

Die Online-Registrierung für die Musikschule im neuen Bildungscampus ist über www.musikschulen.wien.gv.at jederzeit möglich und erfolgt über den Hauptstandort in 15., Schwendergasse.

Umweltfreundliche Technik am Campusstandort

Durch Tiefensonden, Wärmepumpen und Bauteilaktivierung sorgen im Winter für Wärme und Kühlung im Sommer. Die Wärmepumpe wird hauptsächlich durch die Photovoltaikanlage am Dach betrieben, dadurch wird der neue Bildungsstandort weitestgehend autark betrieben.

Bildungsangebot nach dem Campus plus Modell

Auch hier wird das Campus plus Modell umgesetzt: Kindergartengruppen und Schulklassen werden in Bildungsbereichen, sogenannten BIBERN, zusammengefasst und können so altersübergreifend gemeinsam miteinander den Tag verbringen und mit und voneinander lernen. Alle Bildungsbereiche haben einen direkten Außenbezug. Im 1. Obergeschoß sind die Musikschule und der Kindergarten auf einer Seite angeordnet. Auch die Kleinkindergruppen haben einen direkten Zugang zum Garten.

