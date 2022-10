Mehr SAP-Know-how für Schweizer Unternehmen: Syntax und Xiting vertiefen Partnerschaft

Syntax baut Engagement im Schweizer Markt aus

Ganzheitliche Security-Konzepte und Managed Services

Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, vertieft seine Partnerschaft mit dem SAP-Security-Experten Xiting und unterstreicht damit sein Engagement in der Schweiz. Fertigungsunternehmen profitieren damit ab sofort noch stärker von den umfangreichen Managed Services des SAP-Partners Syntax. Das breit gefächerte Serviceportfolio des Cloud-Providers ermöglicht ganzheitliche Security-Konzepte, die neben Applikationen auch die genutzte Infrastruktur und den Betrieb eines Security Operations Center (SOC) umfassen.

Sicherer SAP-Betrieb in der Cloud

Die verstärkte Zusammenarbeit findet im Rahmen der seit zwei Jahren bestehenden strategischen Partnerschaft von Syntax und Xiting statt und erweitert das Leistungsportfolio für Kunden in der Schweiz. Neben den bereits bestehenden Services für die Implementierung der Xiting Authorizations Management Suite (XAMS) für vereinfachtes Berechtigungs-, Identitäts- und Risikomanagement in SAP-Landschaften bietet ihnen SAP-Partner Syntax noch weitreichendere Security-Services, die über die Anwendungsebene hinausgehen. Sie umfassen neben der Bereitstellung sicherer Betriebsumgebungen in der Public und/oder der Private Cloud auch eine 24/7-Überwachung aller SAP-Systeme aus einem SOC heraus.

"Die strategische Partnerschaft von Syntax und Xiting ist seit ihrem Start vor zwei Jahren sehr erfolgreich. Deswegen ist es nur konsequent, sie weiterzuschreiben", sagt Ralf Sürken, CEO Europe von Syntax. "Durch die Vertiefung unserer Zusammenarbeit bieten wir unseren Kunden in der Schweiz künftig ein noch breiteres Angebot an Security Services für SAP."

