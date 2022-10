Einladung zur Pressekonferenz: Neue Studie belegt, dass Personalmangel und Zeitnot zu qualitativ schlechterer Pflege führen.

Die Studie MISSCARE Austria der Karl Landsteiner Privatuniversität zeigt die Defizite auf, die aktuell im Pflegebereich herrschen.

Die Studie MISSCARE Austria der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL), untersuchte das Phänomen der implizierten Rationierung von Pflegetätigkeiten. Dabei geht es um das Weglassen von grundsätzlich notwendiger pflegerischen Versorgung auf Allgemeinstationen in österreichischen Krankenhäusern. Österreich hat eine der höchsten Krankenhausbettendichten in Europa. Dem gegenüber steht aber eine geringe Anzahl von Pflegepersonen pro Krankenhausbett. Dies führte zu der Annahme, dass Pflegepersonen auf Allgemeinstationen in österreichischen Krankenhäusern die Patient:innenversorgung nur unvollständig durchführen können.

In entsprechenden internationalen Studien berichten zwischen 55 Prozent und 98 Prozent der Pflegepersonen, dass sie und/oder ihr Team mindestens eine der für die Patient:innenversorgung notwendigen Interventionen implizit rationieren. Die Ergebnisse der MISSCARE-Austria Studie liegen hier mit einem Anteil von ca. 84% in einem überdurchschnittlich hohen Bereich im internationalen Vergleich. Dadurch wird deutlich, dass u.a. aufgrund des herrschenden Personalmangels in der Pflege nicht nur quantitative Mängel entstehen, sondern auch qualitative. Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) unterstützte die Autor:innen bei der Rekrutierung von potenziellen Teilnehmer:innen im Pflegesektor.

Die Ergebnisse der Studie werden am 12. Oktober 2022 präsentiert.

Zeit: 12. Oktober 2022 um 10 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner:

Ana Valente dos Santos Cartaxo, MSc

Wissenschaftliche Assistentin an der KL, Studienautorin

Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Hanna Mayer

Leiterin Fachbereich Pflegewissenschaft an der KL, Studienautorin

Mag.a Elisabeth Potzmann

Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands (ÖGKV)

Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz ein und bitten um Anmeldung unter pr@oegkv.at oder 01/478 27 10-17.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband

Mag.a Kerstin Meisterl

Öffentlichkeitsarbeit ÖGKV

pr @ oegkv.at

Tel: 01/478 27 10-17