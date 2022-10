FPÖ – Brückl zu Welttag der Lehrer: „Ankündigung vom ÖVP-Bildungsminister ist reine Mogelpackung!“

„Minister soll sich lieber um den noch immer vorherrschenden Lehrermangel kümmern, dieses Problem lässt er aber lieber schweigend links liegen“

Wien (OTS) - „Die heute von ÖVP-Bildungsminister Polaschek angekündigte Entlastung für die Lehrer bei ihren Verwaltungstätigkeiten ist leider eine Mogelpackung – nicht mehr, nicht weniger“, kritisierte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl.

„Der Minister hat zum wiederholten Mal wieder nichts Konkretes verkündet, wie diese Entlastung wirklich aussehen sollte. In Wahrheit findet aber in den Schulen genau das Gegenteil statt. So wurden unter anderem die Schüler zu Semesterbeginn mit einem Forschungsprojekt der Uni Passau konfrontiert und mussten einen mehrseitigen Fragebogen ausfüllen. Mit Punkten wie: ‚In der Schule bin ich manchmal ein Versager‘, oder ‚Meine Lehrer nehmen mich nicht immer ernst‘ – sieht so eine echte Entlastung der Schüler und der Schulen vor verwaltungstechnischen Abläufen aus?“, fragte der FPÖ-Bildungssprecher.

„Grundsätzlich sollte sich Polaschek lieber um den noch immer vorherrschenden Lehrermangel kümmern, dieses Problem lässt er aber lieber schweigend links liegen. Es kann nämlich nicht sein, dass permanent in mehreren Bundesländern immer wieder Studenten ohne abgeschlossenes Studium oder bereits pensionierte Pädagogen in die Schulklassen geholt werden müssen, um auszuhelfen. Hier muss die schwarz-grüne Regierung mehr Finanzmittel in die Hand nehmen, um die Ausbildung von Pflichtschullehrern zu forcieren und das Berufsbild des Lehrers attraktiver gestalten zu können“, forderte Brückl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at