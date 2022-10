AVISO Jüdisches Museum Wien: James T. Hong „Apologies v 2016.2, 2021“

Wien (OTS) - Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, zeigt von 13. Oktober 2022 bis 12. Februar 2023 im Gedenken an die Novemberpogrome 1938 die Videoarbeit „Apologies v 2016.2, 2021“ des taiwanesisch-amerikanischen Filmkünstlers James T. Hong.



Die Literaturwissenschaftlerin und Auschwitz-Überlebende Ruth Klüger stellte fest: „Man sagt ‚Nie wieder‘ und dann schauen Sie sich mal all die Massaker an, die inzwischen passiert sind. Es ist absurd zu sagen, es soll nicht wieder passieren.“ Aus diesem Grund hat die Videoarbeit Apologies von James T. Hong seinen Platz im Jüdischen Museum Wien. Die Arbeit reflektiert die Ritualhaftigkeit, aber auch die Phrasenhaftigkeit von staatlich inszenierten Reueakten und fragt, wie wir in Zukunft mit erlittenem und viel mehr noch mit begangenem Unrecht umgehen wollen.



