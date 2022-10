Mahrer/Zierfuß ad Lehrermangel: „Vergessene“ Klassen wegen Versagen von SPÖ und Neos

Von Bildungsdirektion bestätigt: Schüler ohne Unterricht seit Schulbeginn

Wien (OTS) - „Die aktuellen Entwicklungen rund um den Lehrermangel zeigen den dringenden Handlungsbedarf auf. Der jüngste Fall einer vergessenen Klasse in einer Wiener Volksschule bestätigt nur das Bildungsversagen im SPÖ-System, das von den Neos mitgetragen wird“, Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer in Reaktion auf die aktuellen Medienberichte.

Während der zuständige Bildungsstadtrat Wiederkehr Ende September in einer Fragestunde noch mitteilte, dass in jeder Klasse eine Lehrkraft sei, stellte sich dies nun als unwahr heraus. Die Bildungsdirektion bestätigte, dass an einer Wiener Volksschule 20 Kinder „vergessen“ wurden. Für 20 ukrainische Schüler und Schülerinnen einer Donaustädter Volksschule haben sich die Sommerferien unfreiwillig um einen Monat verlängert. Es fand sich weder eine reguläre Lehrkraft noch eine ukrainischsprachige Assistenzkraft. „Es ist mehr als fraglich, dass es sich hierbei um einen Einzelfall handelt. Wie kann es sein, dass eine ganze Klasse vergessen wird? Wir werden unverzüglich eine Anfrage an den zuständigen Stadtrat stellen, wie viele Schüler Wiens betroffen sind“, so der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Harald Zierfuß.

Bild fehlender Lehrkräfte zieht sich durch

Vier Wochen nach Schulbeginn haben immer noch viele Volksschulklassen in Wien keine fixe Lehrkraft. „Stadtrat Wiederkehr hat in der Fragestunde eine Aussage getätigt, die offenkundig nicht wahr ist. Wahr ist, dass seit Schulbeginn zumindest eine Klasse ohne Unterricht zu Hause sitzt“, so Stadtrat Karl Mahrer weiter.

Die Wiener Volkspartei habe seit Jahresbeginn gemeinsam mit Lehrpersonen, Schulleitern und Eltern ein 10-Punkte-Programm zur Attraktivierung des Lehrerberufes in Wien erarbeitet. „Klar ist: Die Stadtregierung ist in der Verantwortung, allen schulpflichtigen Kindern qualitativen Unterricht bereitzustellen. Das ist eine Pflichtvernachlässigung des Wiener Bildungsstadtrats“, so Zierfuß weiter. Gerade die Bundeshauptstadt mit ihren zahlreichen Herausforderungen im Bildungssystem müsse um jede einzelne Lehrkraft kämpfen. Wien kann sich aber keinen weiteren Qualitätsverlust durch die Abwanderung von Lehrkräften leisten.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at