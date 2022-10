Erfolgsfaktor KMU-Fokus: Job-Marktplatz willhaben steigert Anzeigen-Zahl um 50 Prozent

Anzeigen von ErstschalterInnen und KMU als besondere Wachstumstreiber

Deutliches Plus bei UserInnen: 70 Prozent mehr Traffic im Job-Bereich

Österreichs größter digitaler Marktplatz festigt auch im Job-Segment weiter seine Marktposition. Rund 20.000 Jobs sind aktuell auf willhaben online - das ist gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 ein Plus von mehr als 50 Prozent (Quelle: willhaben-Plattformdaten 09 / 2022 bzw. 09 / 2019). „Als Jobplattform für Österreich matcht willhaben ArbeitnehmerInnen mit ArbeitgeberInnen in allen neun Bundesländern und in sämtlichen Branchen von Einzelhandel über das Handwerk bis hin zu technischen Berufen“, sagt Markus Zink, Head of Jobs bei willhaben und ergänzt: „willhaben punktet nicht nur mit einem vielfältigen Angebot für ArbeitnehmerInnen, sondern auch mit einer unschlagbaren Reichweite für ArbeitgeberInnen. 2019 haben wir ein neues Produkt gelauncht, das gezielt die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen bedient und die Einstiegshürde für all jene senkt, die zum ersten Mal eine digitale Job-Anzeige schalten. Vor allem dieses Segment hat in den vergangenen drei Jahren als Treiber für unser Wachstum fungiert."

Auch beim Traffic im Job-Bereich von willhaben, zum Beispiel den Visits, gab es seit 2019 einen massiven Zuwachs von rund 70 Prozent (Quelle: willhaben-Plattformdaten Anfang 09 / 2022 bzw. Anfang 09 / 2019). Dazu erklärt Mercedes Krutz, Head of Marketing und HR bei willhaben: „willhaben ist mit einer durchschnittlichen monatlichen Gesamtreichweite von mehr als 65 Prozent (Quelle: ÖWA 2022-II) zum festen Bestandteil des Alltags in unserem Land geworden. Wir bündeln gezielt unser digitales Know-How sowie die hohe Bekanntheit und Beliebtheit von willhaben, um die passenden ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen zusammenzubringen."

Intuitives Angebot für Unternehmen, die erstmals online rekrutieren

Mehr als 99 Prozent der heimischen Betriebe sind laut Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft im KMU-Segment angesiedelt. „Als Jobplattform für Österreich war es für uns somit ein logischer Schritt, 2019 ein weiteres Produkt zu launchen, das speziell auf die Bedürfnisse von KMU zugeschnitten ist und es ArbeitgeberInnen erlaubt, offene Stellen so unkompliziert wie möglich zu veröffentlichen. Mit der Möglichkeit, Job-Anzeigen simpel, schnell und zu moderaten Einstiegspreisen selbst aufzugeben, holen wir vor allem all jene ab, die noch nie online eine Stelle ausgeschrieben haben. Und das mit Erfolg: Seit wir den Fokus verstärkt auf KMU richten, hat sich die Anzahl der Job-Anzeigen mit Selbsteingabe versechsfacht. Mit willhaben finden sie sich auf einer Plattform wieder, die sie zumeist bereits als persönlichen Lebensbegleiter aus dem privaten Alltag kennen und nun auch für die Vermittlung ihrer Jobs nutzen. Außerdem gibt die willhaben-Zufriedenheitsgarantie Unternehmen, die wenig oder gar keine Recruiting-Erfahrung im digitalen Bereich haben, zusätzliche Absicherung. Wenn sie mit dem Erfolg einer Anzeige nicht zufrieden sind, verlängern wir diese einmalig kostenlos“, erklärt Markus Zink.

Noch mehr Auswahl bei der Suche nach dem Traumjob

Während ArbeitgeberInnen auf willhaben flexibel, von überall und zu jedem Zeitpunkt neue MitarbeiterInnen finden können, schätzen ArbeitnehmerInnen die Vielfalt und Auswahl, die ihnen bei der Suche nach ihrem Traumjob geboten wird. Und das würdigen sie, denn: auf 97 von 100 Job-Anzeigen (KMU-Selbsteingabe) folgt eine UserInnen-Reaktion. Um ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen in Zukunft noch besser servicieren zu können, arbeitet willhaben kontinuierlich an der Weiterentwicklung seines Job-Marktplatzes. Und so sollen in den kommenden Monaten unter anderem auch die Zahlungsmöglichkeiten für ArbeitgeberInnen erweitert werden.

