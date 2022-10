Tragikomödie „Hödlmoser“ im Bezirksmuseum Brigittenau

Wien (OTS) - Das Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) ist am Donnerstag, 6. Oktober, ab 20.00 Uhr, der Schauplatz einer Theater-Vorstellung. Der seit 2013 bestehende Schauspiel-Verein „Wien Drama“ präsentiert das Stück „Hödlmoser – Aufstieg und Fall des letzten Ursteirers“. Verfasser dieser Tragikomödie ist Bernd Watzka. Das Werk basiert auf dem Roman „Aus dem Leben Hödlmosers“ (Autor: Reinhard P. Gruber). Die Zuschauer*innen werden an dem Abend mit einer ungewöhnlichen „Heimatgeschichte“ konfrontiert. Der Eintritt ist gratis, Spenden sind willkommen. Nähere Auskünfte: Telefon 01/330 50 68 (Museumsleitung: Richard Felsleitner) und E-Mail bm1200@bezirksmuseum.at.



Ursula Leitner führt Regie. Jula Zangger, Jimi Lend und Tobias Kerschbaumer sind die Darsteller. Das Publikum muss sich an die aktuellen Corona-Vorschriften halten. Weitere Informationen zur Aufführung im Museum erfragen Interessierte beim Theater-Verein „Wien Drama“ per E-Mail: wiendrama@chello.at.



