AVISO: Freitag, 07.10.2022, 09:30, Ballhausplatz: Geburten-Lotterie beenden - Wahlrecht für alle ermöglichen!

SJ-Stich/Toumi: “Österreich darf nicht länger eine Zwei-Klassen-Demokratie sein!”

Es ist höchste Zeit, dass wir die Geburten-Lotterie um Mitbestimmung in Österreich beenden und endlich Maßnahmen setzen, die allen in Österreich lebenden Menschen Mitbestimmung ermöglichen! Paul Stich (SJ Österreich), Rihab Toumi (SJ Wien)

Wien (OTS) - “In wenigen Tagen wählt Österreich einen neuen Bundespräsidenten. Dabei darf ein relevanter Anteil der Bevölkerung nicht mitbestimmen, weil ihnen aufgrund des restriktiven Staatsbürgerschaftsrechts die Staatsbürgerschaft fehlt. Besonders junge Menschen sind davon betroffen. Es ist höchste Zeit, dass wir die Geburten-Lotterie um Mitbestimmung in Österreich beenden und endlich Maßnahmen setzen, die allen in Österreich lebenden Menschen Mitbestimmung ermöglichen! “, sagen Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich, und Rihab Toumi, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien.



Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, veranstaltet die Sozialistische Jugend dazu eine Medienaktion mit einer Geburten-Lotterie am Ballhausplatz. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.



Wann: 07.10.2022, 09:30

Wo: Ballhausplatz, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Rennhofer

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at