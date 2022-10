BMKÖS und SVS ziehen Bilanz zum Hilfsfonds für Kunstschaffende: 157,1 Millionen Euro für 62.000 Anträge

Wien (OTS) - Zwischen Juli 2020 und April 2022 wurden jene Künstlerinnen und Künstler, die durch die Corona-Pandemie in eine Notlage geraten sind, mit dem Hilfsfonds für eine Überbrückungsfinanzierung unterstützt. Insgesamt wurden 62.443 Anträge zuerkannt und 157 Millionen Euro ausgezahlt. Somit haben 10.047 heimische Künstlerinnen und Künstler durchschnittlich 15.637 Euro erhalten.

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer schildert: „Wir mussten einen eigenen Topf für Künstlerinnen und Künstler schaffen, um diese so wichtige und besondere Gruppe durch diese Jahrhundertkrise zu begleiten. Die SVS war der logische Partner: Der Großteil der selbständig tätigen Künstlerinnen und Künstler in Österreich sind SVS-versichert, und die SVS war imstande, diese Aufgabe in kurzer Zeit und mit höchster Professionalität zu realisieren.“ Für Mayer war das Instrument „ein Best-Practice-Modell der unbürokratischen, zielgerichteten Unterstützung und das absolute Zentrum der Pandemiebekämpfung in der österreichischen Kulturszene“.

Für die Abwicklung war die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) verantwortlich. „Unsere Aufgabe war es, rasch und unbürokratisch die Gelder auszuzahlen. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zur Überweisung lag über die gesamte Laufzeit bei fünf Tagen“, sagt Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen, und ergänzt: „Den überwiegenden Teil der Anträge haben wir über unsere Online-Kanäle erhalten. Das war das Fundament für die schnelle Abwicklung.“ SVS-Generaldirektor Hans Aubauer erläutert, dass die rasche Umsetzung dank des hohen Digitalisierungsgrads möglich war: „Die Digitalisierung ist der Enabler für die soziale Sicherheit. Dank der reibungslos funktionierenden digitalen Kanäle konnten wir mit einem niederschwelligen Zugang und mit einer hohen Geschwindigkeit helfen und gleichzeitig echte Transparenz ermöglichen."



Rückfragen & Kontakt:

Sozialversicherung der Selbständigen

SVS Newsroom

050 808 90394

newsroom @ svs.at

https://www.svs.at