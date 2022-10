Bottled Ocean 2122 von George Nuku – Das Finale im Theseustempel

Eintauchen in eine visionäre Unterwasserwelt – noch bis 9. Oktober im Volksgarten

Wien (OTS) - Seit Juni 2022 stellt George Nuku, einer der führenden zeitgenössischen Künstler*innen Neuseelands, die neueste Version seines Konzepts Bottled Ocean im Theseustempel im Wiener Volksgarten vor und präsentiert somit seine Kunst – zusätzlich zur Ausstellung Oceans. Collections. Reflections. im Weltmuseum Wien auch im öffentlichen Raum. Bottled Ocean 2122 regt zu einem Perspektivenwechsel in Hinblick auf unseren Umgang mit dem Material Plastik an. Noch bis einschließlich 9. Oktober 2022 kann das Publikum täglich von 11 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt das Installationsprojekt im Theseustempel erleben, dann endet die Ausstellungs-Saison im Volksgarten.

Bei der Installation Bottled Ocean 2122 handelt es sich um eine Idee, die 100 Jahre in der Zukunft angesiedelt ist. Nuku hat mit der Unterstützung von zahlreichen Freiwilligen den Theseustempel in eine Unterwasserwelt verwandelt. Sie verzaubert nur auf den ersten Blick. Das eingesetzte Material, leere Plastikflaschen, haben sich in Lebewesen von giftiger Schönheit verwandelt, die durch Nukus Darstellung der Umweltverschmutzung als künstlerischen und kulturellen Schatz beunruhigend wirken.

Rund um das Finale dieser Installation finden im Oktober Führungen, Workshops und Veranstaltungen wie Artist-Talks und eine Buchpräsentation in Anwesenheit von George Nuku statt, bei denen die Besucher*innen tiefere Einblicke in die Māori-Kultur und die Arbeitsmethoden des Künstlers erhalten.

Die bisher umfassendste Ausstellung mit Werken George Nukus, Oceans. Collections. Reflections. im Weltmuseum Wien, ist noch bis 31. Jänner 2023 geöffnet.

Zum letzten Mal im Theseustempel (Volksgarten):

Kurzführung durch das Installationsprojekt Bottled Ocean 2122

Für alle, die George Nukus visionäres Installationsprojekt noch nicht gesehen haben, bietet unsere Kulturvermittlung am kommenden Sonntag, den 9.10. um 15.30 Uhr einen letzten geführten „Tauchgang“ in die Unterwasserwelt des Māori-Künstlers an. Diese Kurzführung ist kostenlos.

Themenführungen durch die Sonderausstellung im Weltmuseum Wien

An den kommenden Sonntagen, 9.10., 16.10., 23.10 sowie am Nationalfeiertag, Mittwoch, 26.10., gibt es jeweils um 14 Uhr Themenführungen durch die Sonderausstellung Oceans. Collections. Reflections. George Nuku. Tickets sind online oder an der Kassa erhältlich.

Workshop mit George Nuku: Let’s make Art! ‒ Kunst aus Plastikflaschen

Tagtäglich werden Unmengen an Plastikmüll produziert. Ein Großteil davon landet in unseren Ozeanen, wo er sich im Laufe der Zeit zu riesigen Müllstrudeln sammelt, und der nicht nur für die Meeresbewohner lebensgefährlich wird. Anlässlich des Welttierschutztages sind die Teilnehmer*innen eingeladen, am Samstag, den 8. Oktober um 14 Uhr mit George Nuku gemeinsam kunstvolle Quallen aus Plastikflaschen zu erschaffen und sich Gedanken um einen achtsameren Umgang mit diesem Material zu machen. Jeder und jede ist willkommen, die Sprache der Kunst ist universell! Die Teilnahme an dem Workshop im Weltmuseum Wien ist mit einem gültigen Museumsticket frei, eine Anmeldung ist für die bessere Planbarkeit von Materialien erwünscht.

Kinderworkshop Pounamu Pounamu

George Nuku nennt Plastik Pounamu Pounamu, und er schafft daraus wunderschöne Ozeanwelten. Anstatt es wegzuwerfen, plädiert der Künstler dafür, das Material schätzen zu lernen. Denn es ist Teil unserer Welt und unseres Lebens. Am Dienstag, 11.10., lädt unser Team der Kulturvermittlung Kinder von 3 bis 6 Jahren, und am Sonntag, 15.10., Kinder von 7 bis 12 Jahren ein, in die Welt von George Nuku und die Philosophie der Māori einzutauchen. Anmeldung: kulturvermittlung @ weltmuseumwien.at

Online-Vortrag von Michael Gullery auf Englisch: Toetoe und Rerehau: Reise von Aotearoa nach Wien, 1859–1860

Am Dienstag, den 11.10. um 19 Uhr beleuchtet der Historiker Michael Gullery auf unterhaltsame Art die außergewöhnliche Reise der beiden Māori Wiremu Toetoe Tumohe und Hemara Te Rerehau Paraone an Bord der österreichischen Fregatte Novara von Aotearoa (Neuseeland) nach Triest. Von 1859 bis 1860 lebten sie in Wien und verkehrten in höchsten Kreisen. Seit 30 Jahren beschäftigt sich Michael Gullery mit der Geschichte Aotearoas (Neuseeland) und der Kultur und der Sprache der Māori und erweckt verschwundene Geschichte zum Leben und erklärt deren Kontext für die heutige Welt. Online Teilnahme via Zoom.

Künstlerführung mit George Nuku zu seiner Intervention in der Schausammlung

George Nuku wurde vom Weltmuseum Wien eingeladen, im Saal Südsee: Begegnungen mit dem verlorenen Paradies der Schausammlung eine künstlerische Intervention zu gestalten. Bei dieser Führung am Dienstag, den 18.10. um 17.30 Uhr wird George Nuku diese Arbeit vorstellen. Tickets für die Führung sind online erhältlich.

Artist Talk & Präsentation des Ausstellungskatalogs

Am Dienstag, den 18.10. um 19 Uhr spricht der Künstler George Nuku mit Nicholas Thomas, Professor für Historische Anthropologie und Direktor des Museums für Archäologie und Anthropologie an der Universität Cambridge (MAA), über sein Werk, seine Arbeitsweisen und Einflüsse. Außerdem wird der von Reinhard Blumauer, Ausstellungskurator, Jonathan Fine, Direktor des Weltmuseums Wien, und George Nuku herausgegebene Katalog zur Ausstellung präsentiert. Der Katalog ist in den Museumsshops sowie im Online-Shop erhältlich. Eine Online-Anmeldung ist erforderlich, die Teilnahme ist mit gültigem Museumsticket frei.

