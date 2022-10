Nachbar in Not und Caritas: Hagleitner spendet Desinfektionsmittel sowie Schutzhandschuhe für die Ukraine – im Wert von 24.224,– Euro

Österreichs Hygieneunternehmen entsendet damit bereits zum zweiten Mal Hilfsgüter ins Krisengebiet

Wien (OTS) - „Die Zeit fordert heraus: hier die Energiekrise, da die Inflation. Über den Tellerrand sollten wir dennoch schauen. Denn dort gibt es Menschen mit größeren Sorgen. Deshalb spendet Hagleitner weiterhin für die Ukraine. Wenn wir die Not anderer ernst nehmen, meistern sich auch die eigenen Aufgaben gelassener.“ Das sagt Stefanie Hagleitner, im Familienunternehmen verantwortlich für das Produktmanagement. Am 4. Oktober 2022 hat Stefanie Hagleitner die Hilfsgüter in Wien an die Caritas übergeben. Es handelt sich um 4.000 Flakons Händedesinfektionsmittel und 54.000 Stück Schutzhandschuhe; der Warenwert beläuft sich auf insgesamt 24.224,– Euro.

Hilfe in der Gefechtszone

Hygienemittel werden laut Caritas in der Ukraine dringend gebraucht. Hierzu erklärt Andreas Knapp, Caritas-Generalsekretär für Auslandshilfe: „Die Heim- und Palliativpflege im Krisengebiet gilt es aufrechtzuerhalten – auch in der Gefechtszone. Dort durchgehend aktiv zu bleiben, ist der Anspruch der Caritas. Hygiene ist vor allem für die vulnerabelsten Personengruppen wie Alte und Kranke unentbehrlich. Dem Unternehmen Hagleitner sind wir zu Dank verpflichtet, denn die Spende trägt ganz wesentlich zu einem Leben in Würde bei.“

Zweites Mal

Hagleitner widmet die Spende Nachbar in Not, für die Hilfsaktion des ORF begibt sich die Caritas ins Krisengebiet. Somit schickt Hagleitner bereits zum zweiten Mal Unterstützung in die Ukraine. Das erste Mal war am 4. März 2022, damals gelangten Händedesinfektionsmittel und Allzweckreiniger im Gesamtwert von 20.500,– Euro an den Unruheherd.

Hagleitner

Hagleitner gestaltet Hygiene: Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Kosmetik – dazu Spender, Dosiergeräte und Apps. Die Ware entsteht in Österreich, und zwar in Zell am See. Hier hat Hagleitner den Muttersitz; hier wird geforscht, entwickelt und produziert. Zugleich betreibt das Unternehmen Beratungs-, Verkaufs-, Logistik- und Ausbildungsstätten, so agiert es an 27 Standorten in zwölf europäischen Ländern. In 66 Ländern weltweit sind Erzeugnisse ferner über Partner verfügbar.

Was Hagleitner bietet, zielt auf Betriebe und öffentliche Institutionen ab; direkt an Privatkunden richtet sich die Marke hagi.

1.314 Menschen beschäftigt Hagleitner insgesamt; 133,3 Millionen Euro Umsatz hat die Firmengruppe von April 2021 bis März 2022 erreicht, der Exportanteil macht hiervon 43,3 Prozent aus – so die Zahlen aus dem zweiten Pandemiejahr.

Familie

Hagleitner Hygiene gibt es seit 1971, dabei ist das Unternehmen fest in Familienhand. Hans Georg Hagleitner hat 1988 die Geschäfte seines Vaters Johann übernommen und lenkt seither den Betrieb. Hans Georgs Töchter Katharina und Stefanie wirken 2022 aktiv im Management mit: Katharina führt die Geschäfte in Italien und steuert zahlreiche Vertriebsagenden, Stefanie leitet das Produktmanagement und verantwortet die Konsumentenmarke hagi.

Rückfragen & Kontakt:

Hagleitner Hygiene International GmbH

Bernhard Peßenteiner

Pressesprecher

+43 664 8549250

bernhard.pessenteiner @ hagleitner.com

www.hagleitner.com