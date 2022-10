WINEGG: Verkaufsstart von 80 modernen Eigentumsobjekten in Meidling

Wien (OTS) - Mit dem Baubeginn setzt der Immobilienentwickler WINEGG den ersten Meilenstein auf dem Weg zu einem weiteren modernen Wohnbauprojekt in Wien Meidling. In der Arndtstraße 50 entstehen künftig 78 moderne Eigentumswohnungen und zwei Ateliers, welche sich sowohl für Anleger als auch Eigennutzer eignen.

Eine bunte Mischung aus Wiener Tradition und hippem Flair: Der 12. Wiener Gemeindebezirk überzeugt nicht nur durch kulinarische Vielfalt rund um den Meidlinger Markt, sondern auch durch die Nähe zu Erholungsgebieten und einer perfekten Verkehrsanbindung.

Das Immobilienunternehmen WINEGG entwickelt nun in dieser Trendlage ein nachhaltiges Wohnprojekt mit insgesamt 78 Eigentumswohnungen und zwei Ateliers. Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen mit Größen von ca. 40 bis 129 m2 verfügen über großzügige Freiflächen in Form von Balkonen, Terrassen oder Gärten. In der Projektentwicklung wurde der Fokus auf Nachhaltigkeit, Regionalität und Energieeffizienz gelegt. Das Neubauprojekt erhielt bereits das Vorzertifikat der DGNB in Gold, zusätzlich strebt der Projektentwickler auch eine EU-Taxonomie-Verifikation an.

„Als Lebensraumentwickler nehmen wir trotz der aktuell anspruchsvollen Rahmenbedingungen unsere sozioökonomische Verantwortung ernst und realisieren weiterhin nachhaltige Wohnprojekte mit hochwertiger Ausstattung in absoluten Trendlagen. Das Projekt in der Arndtstraße eignet sich sowohl für Anleger als auch Eigennutzer“, so Hannes Speiser, Prokurist und Leiter Neubauprojekte bei WINEGG.

Moderne Wohnvielfalt und innovative Ausstattung

Die Eigentumswohnungen in der Arndtstraße bestechen durch eine hochwertige Ausstattung: Bodentiefe Fenster verbinden den Innenraum mit dem Freibereich und sorgen für ein angenehmes Wohnklima. Zudem sind alle Wohneinheiten mit einem Parkettboden sowie einer Fußbodenheizung ausgestattet. Besonderen Komfort verspricht nicht nur die Gegensprechanlage mit Videofunktion, sondern auch die smarte Hausverwaltungs-App „Puck“.

Der Verkauf erfolgt exklusiv durch WINEGG Makler, weitere Informationen finden Sie auf: www.arndtstrasse50.at

Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG bestechen durch eine hervorragende Mikrolage, eine hochwertige Ausführung und eine nachhaltige Konzeptionierung.

Bildmaterial

Die Verwendung der Bilder ist für redaktionelle Zwecke bei Nennung des Fotocredits „© JAMJAM“ honorarfrei.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Iris Einwaller

T: +43 1 512 16 16 -53

E: iris.einwaller @ epmedia.at