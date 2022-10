Industrie gratuliert Anton Zeilinger zum Physiknobelpreis

Starkes Zeichen für den Forschungs- und Innovationstandort – Vorbild für junge Forscherinnen und Forscher

Wien (OTS) - Der Nobelpreis als höchste Auszeichnung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geht nach Jahrzehnten nach Österreich – der Quantenphysiker Anton Zeilinger erhält den diesjährigen Nobelpreis für Physik. „Im Namen der Industrie gratuliere ich Anton Zeilinger zu dieser großartigen Auszeichnung und zu seinen Forschungserfolgen im Bereich der Quantenphysik. Der Nobelpreis für Zeilinger ist gleichzeitig ein international sichtbares Zeichen für den Forschungsstandort Österreich – er ist mit seinen Kollegen Vorbild und Wegbereiter für eine junge Generation an Forscherinnen und Forschern, die gemeinsam an den großen Fragen unserer Zeit arbeiten und macht damit Mut für ein starkes Europa im globalen Wettbewerb um Zukunftstechnologien“, so der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Georg Knill.

