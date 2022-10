FPÖ – Wurm: „Die Botschaft muss lauten, den Krieg und das Leid in der Ukraine zu beenden“

Wien (OTS) - Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Peter Wurm legte heute in seinem Debattenbeitrag dar, dass es in Österreich seit Februar nur eine Diktion gebe, nämlich „Krieg“. Vom Frieden und wie man diesen erreichen könnte, spreche niemand mehr. „Mittlerweile müssen wir Freiheitliche es uns gefallen lassen, beschimpft und angegriffen zu werden, weil wir für den Frieden und für die Neutralität einstehen“, so Wurm.

So sei es auch nicht mehr angebracht, Zweifel zu haben, nachzufragen oder über den Konflikt und die damit verbundenen Sanktionen diskutieren zu wollen. „Die richtige Ansage muss lauten, dass wir über eine Friedenspolitik sprechen wollen und müssen, und nicht über eine Kriegspolitik. Den Preis für die Politik von ÖVP und Grünen bezahlt ganz offensichtlich der Bürger und nicht die Eliten der Regierenden“, so Wurm.

Der FPÖ-Abgeordnete erinnerte auch in diesem Zusammenhang, dass nach über 70 Jahren das Feindbild „Der Russe“ wieder aufgetaucht sei, aber an die leidende russische Bevölkerung denke niemand und das sei beschämend. „Die Botschaft muss lauten, dass der Krieg und das Leid in der Ukraine zu beenden ist und sonst nichts!“, betonte Wurm.

