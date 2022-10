ORF-Programmänderungen anlässlich der Zuerkennung des Nobelpreises für Physik an Anton Zeilinger

Wien (OTS) - Der Österreicher Anton Zeilinger ist einer der drei Quantenforscher, an die heuer zu gleichen Teilen der Nobelpreis für Physik geht. Aus diesem Anlass gratuliert Ö1 mit zwei Sendungen. ORF 2 überträgt heute ab 15.15 Uhr in einer ZIB Spezial die Pressekonferenz des Nobelpreisträgers.

Am Donnerstag, den 6. Oktober ist in „Im Gespräch“ (21.00 Uhr) die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 2005 zu hören. Renata Schmidtkunz hat mit dem Quantenphysiker anlässlich seines 60. Geburtstages gesprochen. Die „Menschenbilder“ wiederholen am Sonntag, den 9. Oktober ab 14.05 Uhr die Sendung „Ein Original erkennt man an seinen Eigenschaften - Der Quantenphysiker Anton Zeilinger“ aus dem Jahr 2015. Beide Sendungen sind auch unter https://oe1.orf.at/antonzeilinger nachzuhören.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at