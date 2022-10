Zierfuß ad Missbrauch: Verfehlungen der KJA stehen für das Systemversagen in Wien

Wiener Volkspartei fordert Aufklärung – SPÖ-System der Vertuschung wird von Neos weitergetragen

Wien (OTS) - „Die Verfehlungen bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft in Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen an einer Mittelschule stehen sinnbildlich für das Systemversagen in Wien“, so Gemeinderat Harald Zierfuß angesichts der aktuellen Medienberichte.

So soll die Kinder- und Jugendanwaltschaft seit Herbst 2018 von Berichten über übergriffiges Verhalten eines möglichen Mittäters gewusst, jedoch aber nicht die Staatsanwaltschaft informiert haben. Zudem wurde seitens der KJA eine Vereinbarung mit dem Sportlehrer getroffen, die vorsah, dass der Mann "Hilfsdienste" in der Garderobe einstellen musste, keine körperliche Nähe mehr suchen und Kinder unter 14 Jahren nicht mehr trainieren durfte und sich der Kontakt zu Jugendlichen auf die Vereinsöffentlichkeit zu beschränken hatte. Im Gegenzug sei von einer Anzeige abgesehen worden.

„Eine Vereinbarung mit einem Menschen zu treffen, der mutmaßlich mehrere Buben missbraucht haben soll, ist jedenfalls völlig verantwortungslos. Eine Ombudsstelle muss im Sinne der Opfer handeln und darf in keinem Fall derartige fehlgeleitete Vereinbarungen treffen. Hier braucht es eine schonungslose und umfassende Aufklärung seitens des verantwortlichen Bildungsstadtrates Wiederkehr in Zusammenhang mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft“, so Zierfuß weiter.

Volle Transparenz statt Verharmlosung

Schon im Frühjahr wurde der Kindergarten-Skandal in Wien-Penzing aufgedeckt, wo bekanntlich von der MA 10 Eltern über Missbrauchsvorwürfe gegen einen Pädagogen über ein Jahr im Unklaren gelassen wurden. Bis heute fand keine umfassende Aufklärung des Falls statt. „Dieses SPÖ-System der Vertuschung muss endlich aufgebrochen werden. Statt Verharmlosungen fordern wir volle Transparenz“, so Zierfuß abschließend.

