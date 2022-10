NEOS gratulieren Anton Zeilinger zum Nobelpreis

Beate Meinl-Reisinger: „Die österreichische Wissenschaft ist zu Weltklasse-Leistungen fähig. Eine mehr als verdiente Auszeichnung.“

Wien (OTS) - „Wir gratulieren Anton Zeilinger herzlich zu dieser mehr als verdienten Auszeichnung. Zeilinger hat mit seiner langjährigen Forschung wesentliche Pionierarbeit zur Quanteninformation geleistet, was ihm jetzt die höchste Auszeichnung für Physik eingebracht hat“, freut sich NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger.

Diese Leistung zeige, welch großartige Wissenschaftler:innen in Österreich tätig seien, so Meinl-Reisinger. Diese müssten viel stärker gefördert werden: „Die Verleihung des Nobelpreises zeigt, dass die österreichische Wissenschaft zu Weltklasse-Leistungen fähig ist – wenn die Politik sie lässt. Die Auszeichnung ist daher auch ein Auftrag an die Regierung, die heimische Wissenschaft endlich stärker zu fördern und die Bedingungen für Forschung in Österreich zu verbessern. Nur so kann man Talente im Land halten.“

