Vertreter aus 90 Nationen reichen sich die Hände, um die vom Delphic India Trust organisierten Modernen Pythischen Spiele wiederzubeleben

Die ersten Pythischen Spiele werden 2027, die Pythischen Jugendspiele 2025 und die Para-Pythischen Spiele 2024 stattfinden.

„Beginn einer neuen Ära und Möglichkeiten für Künstler, Spieler, Touristen und Volkswirtschaften" – Bijender Goel.

Es ist ein historischer Tag für die Modernen Pythischen Spiele: Königliche Würdenträger, Botschafter, Unternehmer, Kulturorganisationen und Kunsthandwerker aus mehr als 90 Ländern kamen heute im Hotel Le Meridian in Neu-Delhi vor den Augen der Weltpresse zusammen, um den Internationalen Pythischen Rat zu gründen und sich der Wiederbelebung der Idee der „Modernen Pythischen Spiele" von Delphi anzuschließen.

Bijender Goel ist der Gründer des Delphic India Trust und des Internationalen Pythischen Rates, der die geistigen Eigentumsrechte für die „Modernen Pythischen Spiele" besitzt. Er hat die Idee der Pythischen Spiele entwickelt, hielt eine Rede auf der Pressekonferenz und informierte die Teilnehmer über das Konzept dieses Spiels. Er erklärte, die Pythischen Spiele seien bereits seit 582 v. Chr. Teil der Panhellenischen Spiele im antiken Griechenland und hätten vor der Einstellung aller Panhellenischen Spiele im Jahr 394 n. Chr. an zweiter Stelle hinter den Olympischen Spielen gestanden.

Die Modernen Pythischen Spiele sollen alle vier Jahre stattfinden und sorgen mit ihrer mehrstufigen Struktur für neue Hoffnung, helfen der nationalen Wirtschaft, fördern den Tourismus und schaffen Arbeitsplätze für Kunsthandwerker und Akteure. Diese Spiele werden als eine einzige internationale Plattform für den lebendigen Austausch von Kunst, Kultur, Tradition, Abenteuer, Unterhaltung, Spielen, E-Sport, Luftsport und Kampfsport dienen. Sie sind ein wichtiges Mittel, um Menschen aus verschiedenen Ländern durch kulturelle Diplomatie zusammenzubringen. Dies wird auch ein wesentlicher Schritt sein, um die 800-Milliarden-Euro-Kreativindustrie zu einem besser organisierten Sektor zu machen.

„Die Wertschätzung für Kunsthandwerker verwandelt sich in eine weltweite Bewegung zur Unterstützung von Kunsthandwerkern", so Indiens Premierminister Shri Narendra Modi in seiner jüngsten Rede „MANN KI BAAT".

Herr Panos Kaltsis, Präsident, IPC; Nadia Harihiri, Frankreich; HM Benny AHMED SAMU SAMU, Indonesien; MUDARASULAIL KARIM, Philippinen; Ms. Zoie Lafis, USA; Lena Kyropoulus, Griechenland; Saia Tsaousidou, Präsidentin der Vereinigung europäischer Journalisten; Isilida Nunes, Portugal; MR Orhan Gajlus, Niederlande; sowie Frau Houda, Marokko; Herr Ramchandru Tejavath; Herr Sanjay Srivastava; Herr B.H. Anilkumar und Jose Charles Martin, Geschäftsführer der M and C Group of Companies in Coimbatore, sprachen ebenfalls über ihre Unterstützung für die modernen Pythischen Spiele.

