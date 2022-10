Blimlinger gratuliert Anton Zeilinger zu Nobelpreis

Grüne weisen auf die hohe Bedeutung der Auszeichnung hin

Wien (OTS) - Wie soeben bekannt wurde, zeichnet die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften den Österreichischen Quantenphysiker Anton Zeilinger mit dem diesjährigen Nobelpreis für Physik aus.

„Nicht nur in der Literatur, der Chemie und der Medizin, sondern auch in der Physik sind wird Weltspitze - Herzliche Gratulation“, zeigt sich Eva Blimlinger, Wissenschaftssprecherin der Grünen, in einer ersten Stellungnahme hocherfreut.

Nach Walter Kohn, Eric Kandel, Elfriede Jelinek, Martin Karplus und Peter Handke geht die wohl höchste Auszeichnung, die in den Bereichen Physik, Chemie, Medizin, Literatur und für Friedensbemühungen verliehen wird, zum sechsten Mal innerhalb von 25 Jahren nach Österreich.

Gemeinsam mit Zeilinger werden Alain Aspect und John Clauser für ihre Arbeit im Bereich der Quantenforschung ausgezeichnet. „Meine Glückwünsche gelten allen Preisträgerinnen und Preisträgern, ohne deren Erkenntnisse und Errungenschaften sich unsere Gesellschaft nicht in dieser Geschwindigkeit entwickeln könnte. Gerade die vergangenen Jahre haben gezeigt, welchen Stellenwert Wissenschaft und Kunst in Krisenzeiten haben, sie gilt es zu sichern und auch auszuzeichnen“, sagt Blimlinger.

