Niss/Taschner: Mit Anton Zeilinger wird herausragender Wissenschafter geehrt

Die ÖVP-Sprecherin für Forschung, Innovation & Digitalisierung und ÖVP-Wissenschaftssprecher gratulieren dem Quantenphysiker zum Nobelpreis

Wien (OTS) - Der Quantenphysiker Anton Zeilinger ist nicht nur nationalen und internationalen Experten ein Begriff, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt. Viele erinnern sich noch an seine medienwirksamen Experimente zur Quantenteleportation. Er bringt zudem die Welt der Physik den Menschen verständlich näher. Das sagten heute, Dienstag, Abg. Therese Niss, ÖVP-Sprecherin für Forschung, Innovation & Digitalisierung und ÖVP-Wissenschaftssprecher Abg. Rudolf Taschner.

„Mit ihm wird ein herausragender Wissenschafter geehrt, der in einem Atemzug mit Einstein und Bohr genannt wird“, so Taschner. „Zeilinger ist ein Pionier in der Quanteninformation und in zahlreichen renommierten wissenschaftlichen Akademien vertreten“, ergänzt Niss. „Wir sind stolz, dass er nun den Physiknobelpreis 2022 zuerkannt bekommt“, so die beiden Abgeordneten.

„Nach zahlreichen internationalen Preisen und Auszeichnungen ist der Nobelpreis für Physiker sicherlich die größte Auszeichnung, die man erhalten kann. Anton Zeilinger hat sich diesen auch mehr als verdient. Wir freuen uns", so Taschner und Niss abschließend. (Schluss)

