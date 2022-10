Grüne Wien/Malle, Stadler: Volle Aufklärung und unabhängige Kommission im Missbrauchsfall an Wiener Mittelschule!

Wien (OTS) - Als "Systemversagen" bezeichnen die Grünen Bildungssprecher:innen Julia Malle und Felix Stadler den jeden Tag größer werdenden Missbrauchsfall in einer Wiener Mittelschule. „Sollte die Arbeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft nicht ordentlich gemacht worden sein und sich die Anschuldigungen bewahrheiten, wonach Beweismaterial verschwunden sei bzw. wichtige Räume des Täters nicht untersucht wurden, muss es sofortige Konsequenzen geben“, so die Grünen Bildungssprecher:innen Julia Malle und Felix Stadler. "Die Aufklärung des Falles gibt hier leider ein katastrophales Bild ab. Wir fragen uns außerdem, wie es sein kann, dass eine schulfremde Person, gegen die jetzt ebenso eine Anzeige vorliegt, in der Schule auftauchen kann und den Spind des in Verdacht stehenden Pädagogen leeren kann. Die Schule hat ein sicherer Ort und Schutzraum für Kinder zu sein. Das war in diesem Fall offensichtlich nicht gewährleistet.

“Die sofortige und ordentliche Aufklärung der tragischen Fälle muss selbstverständlich von einer unabhängigen Kommission erfolgen. Wenn Bildungsdirektor Himmer meint, er könne aus gesetzlichen Gründen „keine unabhängige Kommission gründen“, so hat Bildungsstadtrat Wiederkehr umgehend dafür Sorge zu tragen, dass es den notwendigen gesetzlichen Rahmen gibt, damit eine unabhängige Kommission ihre Untersuchung durchführen kann”, so Malle und Stadler.

Neben dem bekannt gewordenen Fall in einem Wiener Kindergarten sind auch in diesem Fall einiges Mehr an Tempo, an echter Transparenz und an Konsequenzen wichtig. “Wenn in öffentlichen Institutionen keine ordentliche Aufklärung erfolgen kann, muss man wirklich von einem Systemversagen sprechen. Und wenn heute über Kinderschutz im Kindergarten gesprochen wird, so muss das auch für die Schule gelten. Wir fordern ein Kinderschutzkonzept für Kindergärten und Schulen, das diesen Namen auch wirklich verdient”, so Malle und Stadler abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at