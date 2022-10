SPÖ-Deutsch: Corona-Zahlen steigen stark an – Türkis-grüne Regierung stolpert zum dritten Mal in Herbst-Welle

Gefährdungsminister Rauch schickt Infizierte arbeiten, Schulen wurden nicht vorbereitet – Menschen bekommen Rechnung für türkis-grünes Totalversagen präsentiert

Wien (OTS/SK) - Die Zahl der Corona-Infektionen hat in Österreich stark zugenommen und auch die Hospitalisierungen steigen immer weiter an. Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zeigt diese Entwicklung, dass „der türkis-grünen Regierung die Pandemie zum dritten Mal in Folge vollkommen zu entgleiten droht. Zahlreiche Expert*innen warnen vor der bevorstehenden Herbst-Welle und vor massiven Personalausfällen in systemrelevanten Bereichen wie dem Gesundheitswesen. Doch statt die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen, endlich Vorkehrungen zu treffen und für die Auffrischungsimpfung zu werben, ist der zuständige Minister Rauch abgetaucht und lässt die Bevölkerung im Stich“, so Deutsch, der betont, dass sich diese Situation schon im Sommer abgezeichnet habe: „Gefährdungsminister Rauch hat die wichtigsten Schutzmaßnahmen abgeschafft und zentrale Kontrollmechanismen aufgegeben. Die Regierung schickt kranke und infizierte Menschen in die Arbeit und hat die Schulen vollkommen unvorbereitet ins neue Schuljahr taumeln lassen.“ Viele Menschen sind aufgrund der steigenden Infektionszahlen besorgt um ihre Gesundheit und die Gesundheit ihrer Liebsten – „doch die Regierung kümmert das nicht mehr. Das ist in höchstem Maße zynisch und verantwortungslos“, so Deutsch heute, Dienstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die türkis-grüne Regierung hat rein gar nichts im Griff: Die Teuerung ist so hoch wie seit 70 Jahren nicht mehr, die Corona-Zahlen steigen rasant an und die Energiekrise verschärft sich. „Nehammer und Kogler sind vollkommen überfordert, sie agieren planlos und stolpern durch die Krise“, sagt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. „Die Regierung hat monatelang zugeschaut und beobachtet, keine Maßnahmen zur Senkung der explodierenden Preise getroffen und die Pandemie wiederholt für beendet erklärt. Die Menschen in Österreich bekommen jetzt die Rechnung für dieses türkis-grüne Totalversagen präsentiert.“ Für Deutsch ist klar: „ÖVP und Grüne haben sich längst aufgegeben und schaden dem Land und den Leuten. Es ist höchste Zeit, dass die Regierung endlich ihr Scheitern eingesteht und den Weg für Neuwahlen freimacht!“ (Schluss) ls/mb

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien, Tel.: 01/53427-275, https://www.spoe.at/impressum/