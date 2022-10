SPÖ-Schieder: Schluss mit Elektroschrott und Kabelsalat

EU-Parlament stimmt einheitlichem Stecker ab 2024 zu

Wien (OTS/SK) - Heute hat das Europäische Parlament in einer Abstimmung das Verhandlungsergebnis über einen einheitlichen Stecker für Mobiltelefone, aber auch für weitere elektronische Geräte wie Laptops, Tablets und Kopfhörer bestätigt. Nach einer Übergangsphase von 12 Monaten soll das Gesetz ab Herbst 2024 in Kraft treten. Nur für Laptops ist eine längere Frist von 40 Monaten anberaumt. SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament Andreas Schieder freut sich: „Heute besiegeln wir einen Meilenstein im Kampf gegen Elektroschrott und befreien die EU-Bürger*innen endlich von ihrem Kabelsalat. Bereits seit Jahrzehnten fordert das Europäische Parlament einen Einheitsstecker für Mobiltelefone und andere elektrische Geräte. Nachdem die freiwillige Selbstverpflichtung der Industrie aber jahrelang kein Ergebnis brachte, ist es jetzt endlich soweit und der USB-C-Stecker wird demnächst für Elektrogeräte, ganz egal von welchem Hersteller sie stammen, zum Laden verwendet werden können. Auch für kabelloses Laden sieht das Gesetz einen zu entwickelnden einheitlichen Standard vor. Damit schaffen wir nicht nur eine gesetzliche Vorgabe auf EU-Ebene, sondern setzen auch einen weltweiten Standard.“ ****

Schieder erklärt: „Künftig werden Millionen von Euro eingespart, die jährlich in den Kauf von Ladekabeln fließen, da die Verbraucher*innen nur mehr eins statt mehrerer Kabel benötigen. Auch die Möglichkeit für einen Gerätekauf ohne Netzteil wird zu einer Kostenersparnis beitragen. Aber nicht nur Verbraucher*innen können sich freuen - auch die Umwelt wird von dieser Gesetzgebung profitieren. Die Dimensionen des Elektromülls allein durch Ladekabel sind enorm: Eine halbe Milliarde Ladegeräte in der EU produzieren 11.000 bis 13.000 Tonnen Elektroschrott im Jahr. Somit werden in Zukunft nicht nur der Geldbeutel und die Nerven der Verbraucher*innen geschont, sondern auch der Umweltschutz wird um ein gutes Stück vorangetrieben.“ (Schluss) bj



