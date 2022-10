„Blackout“: Bis zu 571.000 Zuschauer/innen sahen ORF-1-Serien-Event nach dem Bestseller von Marc Elsberg

Der Serienmontag bleibt spannend: Start für „Tage, die es nicht gab“ und „Totenfrau“

Wien (OTS) - Ein Stromausfall legte ganz Europa lahm – und bis zu 571.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (bei Folge 2 am 19. September 2022 in ORF 1) waren dabei. Im Durchschnitt sahen 486.000 bei einem Marktanteil von 17 Prozent (12+) bzw. 22 Prozent bei 12–49 die mit u. a. Moritz Bleibtreu, Marie Leuenberger, Heiner Lauterbach, Jessica Schwarz, Herbert Knaup, Francis Fulton-Smith und Philipp Hochmair topbesetzten sechs Episoden des ORF-1-Serien-Events „Blackout“ nach dem gleichnamigen Bestseller von Marc Elsberg.

Der ORF-1-Serienmontag bleibt spannend: Start für „Tage, die es nicht gab“ am 10. Oktober, „Totenfrau“ ab 7. November

Stille Wasser sind tödlich: Diese Erfahrung machen Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl ab 10. Oktober 2022 (jeweils Montag um 20.15 und 21.10 Uhr) im neuen ORF-1-Serien-Event „Tage, die es nicht gab“: Gemeinsam gehen sie durch die Höhen und Tiefen des Lebens – bis Ermittlungen die Vergangenheit wieder aufleben lassen und ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt wird. „Tage, die es nicht gab“ ist eine Koproduktion von ORF und Degeto GmbH, hergestellt von MR-Film im Auftrag von ORF, MDR und ARD Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabend.

Ab 7. November wird die „Totenfrau“ zur gnadenlosen Rächerin: Im neuen TV-Event nach Bernhard Aichners gleichnamigen Bestseller wird Blum, Inhaberin eines Bestattungsunternehmens, durch den Unfalltod ihres Mannes in den Grundfesten ihres Lebens erschüttert. Bald begreift sie, dass der vermeintliche Unfall ein Mord und ihr Mann schrecklichen Geheimnissen auf der Spur war. Regisseur Nicolai Rohde inszenierte bildgewaltig und topbesetzt die sechsteilige Thriller-Serie mit Anna Maria Mühe in der Hauptrolle. Es spielen Michou Friesz, Robert Palfrader, Simon Schwarz, Gregor Bloéb, Gerhard Liebmann, Yousef Sweid, Felix Klare, Hans Uwe Bauer u. v. a. ORF 1 zeigt die sechs Folgen – eine Produktion von Barry Films und Mona Film in Koproduktion mit Netflix, ORF & SquareOne Productions mit Unterstützung der Cine Tirol Film Commission – am Montag, dem 7. November, am Donnerstag, dem 10. November, sowie am Montag, dem 14. November 2022, jeweils um 20.15 und 21.05 Uhr.

