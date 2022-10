FPÖ – Nepp: Kommt als nächstes gratis Tanken für alle Ukrainer?

Schluss mit Benachteiligung der österreichischen Bevölkerung – Öffi-Freifahrt muss für alle gelten

Wien (OTS) - „Angesichts der neuerlichen Verlängerung der kostenlosen Benutzung von Wiener Linien und ÖBB für ukrainische Staatsbürger frage ich mich was als Nächstes kommt. Vielleicht gratis Tanken?“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.

„Schluss mit der Benachteiligung der eigenen Bevölkerung. Was für Ukrainer gilt, muss auch für Österreicher gelten. Besonders in Wien werden die Menschen von der rot-pinken Stadtregierung, aber auch von der schwarz-grünen Bundesregierung schamlos ausgesackelt und in die Armut getrieben. Daher muss die Öffi-Freifahrt selbstverständlich für alle zugänglich sein und die Jahreskarten sollen kostenfrei verlängert werden“, bekräftigt Nepp.

