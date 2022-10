„OKIDOKI“-Kinderprogramm mit neuem Format zur sprachlichen Frühförderung: der musikalische Ohrwurm „Bakabu“

Von Montag bis Freitag um 7.25 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Der musikalische Ohrwurm „Bakabu“ dient der Sprachförderung von Kindern durch Musik und ist seit Montag, dem 3. Oktober 2022, werktags um 7.25 Uhr im Kinderprogramm „OKIDOKI“ in ORF 1 zu sehen. Die Lieder wurden in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten aus Sprachwissenschaft und Pädagogik entwickelt und helfen Kindern, spielerisch die deutsche Sprache zu erlernen. Das Animationsformat ist in Kooperation von Bildungsministerium, Land Niederösterreich und ORF entstanden und wird von Vermedia produziert. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und Bildungsminister Martin Polaschek haben das neue Format heute, am Dienstag, dem 4. Oktober, im ORF-Zentrum im Rahmen eines Pressetermins vorgestellt.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Altersadäquate Lieder mit lehrreichen Inhalten zum Mitsingen sind und waren im Kinderprogramm ‚OKIDOKI‘ immer schon ein wichtiger Programmanteil. Wie in allen ‚OKIDOKI‘-Eigenproduktionen steht auch hier die unterhaltsame Wissensvermittlung zu vielen verschiedenen Themenbereichen im Vordergrund, die das öffentlich-rechtliche Kinderprogramm des ORF wesentlich ausmacht. Daher freuen wir uns, dem jüngsten Zielpublikum mit ‚Bakabu‘ ein weiteres Format anbieten zu können, das diesem Programmanspruch gerecht wird. Die Förderung der Medienkompetenz von Kindern ist uns Anliegen und Auftrag – sowohl in unseren Programmen als auch in unseren ergänzenden Digital- und Off-Air-Angeboten.“

Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek:

„Mit diesem neuen Format zur sprachlichen Frühförderung schaffen wir ein weiteres Instrument der Wissensvermittlung. Als BMBWF unterstützen wir die Produktion dieser Kinderlieder als Animationsformat. Dabei wird der sprachfördernde Effekt der Lieder durch Visualisierung noch verstärkt. Die Lieder werden in Abstimmung mit Expertinnen und Experten entwickelt, um Kinder auf spielerische Art dabei zu unterstützen, die deutsche Sprache zu erlernen. Sie werden bereits seit 2016 in nahezu allen österreichischen Kindergärten mit großem Erfolg eingesetzt und sind jetzt durch die Aufnahme in das ORF-Kinderprogramm ‚OKIDOKI‘ einem noch breiteren Publikum zugänglich.“

„Bakabu“ – Kinderlieder zur Sprachfrühförderung

Das Singen mit „Bakabu“, dem musikalischen Ohrwurm, macht nicht nur Spaß, sondern ist auch pädagogisch wertvoll. In der ersten Staffel sind Videos zu acht Bakabu-Songs zu sehen, die eine Kombination von Lied, Bild und Sprachförderung bieten. Zielgruppe sind Kinder ab zwei Jahren.

Die Abenteuer von Bakabu, dem Ohrwurm aus dem weit entfernten Singeland, gibt es bereits seit mehreren Jahren als Liederalben, Kinderbücher und Hörbücher, gelesen von Schauspieler Christian Tramitz. Entwickelt wurde das Projekt von den Komponisten Arthur Lauber und Manfred Schweng gemeinsam mit Autor Ferdinand Auhser. Jedes Lied beinhaltet eine spezielle, mit Sprachwissenschafterin Barbara Rössl-Krötzl erarbeitete, Sprachübung. Die Lieder behandeln Themen aus dem Jahreskreis und dem Alltag der Kinder, vom Zähneputzen bis zum Aufräumen. Sie liefern sprachliches Handwerkszeug, themenspezifischen Wortschatz, korrekten Satzbau sowie grammatikalische Grundstrukturen. Alle Lieder werden vor dem Erscheinen von einer kritischen Kinderjury sowie Pädagoginnen und Pädagogen getestet.

