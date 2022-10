Dritter Durchgang des 360° JournalistInnen Traineeship startet im Oktober

Acht JungjournalistInnen und MedienmacherInnen der Mediengruppe Wiener Zeitung arbeiten in einem Jahr in drei Medienhäusern.

Wien (OTS) - Aus rund 70 Bewerbungen wurden acht junge JournalistInnen und MedienmacherInnen für das 360° JournalistInnen Traineeship der Mediengruppe Wiener Zeitung ausgewählt. Anfang Oktober werden sie für ein Jahr nach dem Journalisten Kollektivvertrag angestellt und durchlaufen ein intensives Training-on-the-Job-Programm.

Im Zentrum des Programmes steht der 360° Ansatz. Er kombiniert journalistische und wirtschaftliche Grundlagen, die in Workshops und anhand praktischer Arbeit nähergebracht werden. Die Vortragenden kommen aus der Branche oder sind interne ExpertInnen. Die Inhalte reichen von journalistischer Recherche, Storytelling, Medienrecht, Strafrecht&Litigation PR, Medienökonomie, Marketing & Sales, Betriebswirtschaft, Finanzierung & Controlling über Innovations- und Projektmanagement.

Neben dem Workshopteil sammeln die 360° Trainees Praxiserfahrung in Redaktion, Content Production und Marketing & Sales der Mediengruppe Wiener Zeitung. Danach werden sie zu den Partnern Kleine Zeitung, Dossier und Brutkasten entsandt, wo sie in unterschiedlicher Konstellation bei je zwei Organisationen für je rund vier Monate arbeiten.

Martin Fleischhacker, Geschäftsführer: Das 360° JournalistInnen Traineeship ist ein leistungsorientiertes Programm, das die Ausbildung angehender JournalistInnen fokussiert. Durch ein enges Netz an AnsprechpartnerInnen bei uns und unseren Partnern Kleine Zeitung, Dossier und Brutkasten wird nicht nur die persönliche Entwicklung der Trainees gefördert. Zusätzlich richten wir so das Programm eng an aktuellen und zukünftigen Herausforderungen am Medienmarkt aus und stärken den Medienstandort langfristig.“

Rückfragen & Kontakt:

Markus Graf

markus.graf @ wienerzeitung.at