MEGA Bildungsstiftung startet Aktion zum Tag der LehrerInnen

Wien (OTS) - Am 5. Oktober wird der Tag der LehrerInnen gefeiert. Um auf die verantwortungsvolle Aufgabe von LehrerInnen für jetzige und zukünftige Generationen aufmerksam zu machen, ruft die MEGA Bildungsstiftung in Kooperation mit dem Österreichischen Bundesverlag (öbv) und der Innovationsstiftung für Bildung (ISB) eine Kampagne ins Leben: Die Sektionschefin des Bildungsministeriums Margareta Scheuringer, CO-Gründer HairLabOne Emin Akan, Unternehmer Josef Zotter, Moderatorin Eva Pölzl und Student Bilawal Shah haben im Rahmen der Aktion ihre besten und prägendsten Momente mit ihren LieblingslehrerInnen Revue passieren lassen.

1994 hat die UNESCO den 5. Oktober bereits zum Tag der LehrerInnen ausgerufen, um das Engagement der Lehrerschaft zu würdigen. Leider erhält der Berufsstand in Österreich laut der Bildungsklima-Erhebung der MEGA Bildungsstiftung jedoch eine geringe gesellschaftliche Wertschätzung. Mit der Kampagne möchte MEGA nun den wertvollen, gesellschaftlichen Beitrag von engagierten PädagogInnen ins Rampenlicht rücken und konnte dazu bekannte Persönlichkeiten wie Unternehmer Josef Zotter oder die Sektionschefin des Bildungsministeriums Margareta Scheuringer gewinnen. Sie alle erzählen ihre ganz persönliche Geschichte und zeigen, wie LehrerInnen sie geprägt und positiv beeinflusst haben.

„Lehrerinnen und Lehrer wirken über Generationen hinweg. Mit der Kampagne wollen wir gezielt auf den entscheidenden Beitrag von Pädagoginnen und Pädagogen aufmerksam machen“, so Andreas Ambros-Lechner, Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung.

„Lehrerinnen und Lehrer verdienen viel mehr gesellschaftliche Wertschätzung, als sie aktuell erhalten. Um das zu fördern, unterstützt der öbv diese Aktion als Partner. Auch mehr Karriereperspektiven und bessere Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für Lehrende sind essenziell. Zu letzterem trägt der öbv mit der innovativen Fortbildungsplattform lörn bei, die im November an den Start geht“, so Maximilian Schulyok, Geschäftsführer des öbv.

„Tagtäglich erfahren wir in den Nachrichten von den neuesten Innovationen, Erfindungen und Entdeckungen. Viel seltener ist der Fokus auf denjenigen, die die heutigen MacherInnen und ProblemlöserInnen in ihrer frühen Entwicklung maßgeblich geprägt haben: die Lehrkräfte, die mit beeindruckendem Engagement und Kompetenz schon heute den Nährboden für die gesellschaftlichen Sprünge von morgen schaffen“, ergänzt Jakob Calice, Stiftungsvorstand der ISB, zur gemeinsamen Kampagne zum Tag der LehrerInnen abschließend.

Mehr Informationen zur Kampagne und zum Kampagnenfilm finden Sie online.

Über die MEGA Bildungsstiftung

Mit der Gründung der MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at) bündelten die B&C Privatstiftung (www.bcgruppe.at) und die Berndorf Privatstiftung ihre Ressourcen und Aktivitäten bei der Bildungsförderung, um bestehende innovative Bildungsprojekte im Bereich „Chancen-Fairness“ und „Wirtschaftskompetenz“ im schulischen und außerschulischen Bereich zu fördern, auszubauen und allen Bildungseinrichtungen in Österreich zur Verfügung zu stellen. Insgesamt hat die MEGA Bildungsstiftung bereits zwei Millionen Euro zur Förderung von innovativen Bildungsprojekten in Österreich ausgeschüttet.

Über öbv – Österreichischer Bundesverlag

Der Österreichische Bundesverlag ist ein österreichischer Verlag mit Ausrichtung auf Lehre und Pädagogik, der bereits 1772 von Maria Theresia als Schulbuchverlag gegründet wurde und seit 2007 Teil der Stuttgarter Klett Gruppe ist. Die Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien für alle Schulformen – gedruckt und digital – stehen im Fokus des Unternehmens. Aktuell bietet der öbv rund 3.000 Einzeltitel innerhalb und außerhalb der Schulbuchaktion an und ist damit einer der größten Bildungsanbieter in Österreich.

Über die ISB – Innovationsstiftung für Bildung

Die Innovationsstiftung für Bildung wurde mit 1.1.2017 durch ein Bundesgesetz, das Innovationsstiftungsgesetz, gegründet. Sie hat den Auftrag, einen Beitrag zur Anhebung des Bildungsniveaus und der Innovationskompetenz aller Altersgruppen in Österreich durch Entwicklung und Förderung von innovativen Projekten in der österreichischen Bildungslandschaft zu leisten. Die Innovationsstiftung für Bildung fungiert dabei als Kompetenzstelle und Intermediär, durch gezielte Vernetzung relevanter österreichischer Bildungsinstitutionen. Den Innovationsaspekt im Bildungsbetrieb setzt die Stiftung mit dem Ansatz der Einbindung möglichst breiter Gruppen um: „Wir leben das Bottom-up-Prinzip und hören unsere Community“ – ein Ansatz, der den internationalen Standards in der Bildungsinnovation entspricht. www.innovationsstiftung-bildung.at

